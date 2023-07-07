Названы продукты, которые делают жизнь метеозависимых людей ещё хуже

У метеозависимых людей могут усугубить неприятные симптомы некоторые продукты. Среди них квашеная капуста, сыры, красное вино и копчёности. Об этом рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

По её словам, в этих продуктах много гистамина. Он может вызывать вазодилатацию и воспаление. Также метеозависимым стоит избегать продуктов с большим содержанием сахара и искусственных красителей. Среди них различные сладости и газированные напитки. Отказаться стоит от алкоголя, никотина и кофе. Последний можно заменить зелёным чаем.

"Избыток сахара может приводить к изменениям уровня энергии и настроения, что может усугубить симптомы метеочувствительности. Ограничить стоит также продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров: фастфуд, жирное мясо и сладости", — сказала врач в беседе с РИАМО.