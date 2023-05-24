Гелиобиолог объяснила, почему от магнитных бурь на самом деле зависимы все

Сильные магнитные бури влияют на состояние человека, так как воздействуют на клетки его организма. Об этом заявила ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН, руководитель секции по "Гелиобиологии" научного совета РАН по проблеме "Солнечно-земные связи", доктор физико-математических наук Тамара Бреус.

"Дело в том, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, поэтому они и реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь. В этом плане мы все метеозависимы", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

А главный научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова обратила внимание на колебания магнитного поля. По словам специалиста, клетки организма привыкли работать в определённом ритме, а геомагнитные возмущения его сбивают, поэтому они и оказывают отрицательное влияние на здоровье.

"Колебания — это амплитуда и частота. Если частота колебаний магнитного поля совпадает с частотой каких-то органов человека, то происходит камертонный эффект. Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле во время магнитной бури возникают колебания с периодами одна-две секунды — а это совпадает с работой нашего сердца, — то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов", — заключила Клейменова.