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Как пережить пик сильной магнитной бури 24–25 мая 2023 года

Прогноз геомагнитной обстановки на остаток недели неутешительный: активность солнца будет повышенной вплоть до 26 мая. Что говорят о грядущей магнитной буре учёные и врачи, Лайф собрал в этом материале.

24 мая, 09:56
<p>Пик магнитной бури придётся на 24 мая 2023 года. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/nuQDpvBqlWo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Пик магнитной бури придётся на 24 мая 2023 года. Фото © Unsplash

Почему происходят магнитные бури

Магнитные бури — это временные возмущения земного магнитного поля, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Выбросы солнечной энергии происходят в результате реакций, идущих в недрах звезды. В период магнитных бурь Солнце можно сравнить с кипящей водой, наполненной пузырьками. Энергия вырывается на его поверхность порциями. Заметные аномалии возникают в областях, которые мы наблюдаем с Земли как солнечные пятна. В этих зонах магнитное поле по неизвестным пока причинам внезапно усиливается, замедляет движение энергии, поверхность остывает — и возникает солнечное пятно. Энергия накапливается и резко выбрасывается наружу: рядом с пятном происходит солнечная вспышка.

Эти события на Солнце вызывают магнитные бури на нашей планете. Магнитные бури могут оказывать влияние на различные аспекты жизни на Земле:

Технологии

Магнитные бури могут вызывать помехи в работе спутников, систем связи, радионавигационных систем и электрических сетей. В частности, сильные магнитные бури могут привести к сбоям в работе электронных устройств и временному отключению электроэнергии.

Климат

Магнитные бури могут влиять на атмосферные процессы, такие как образование облаков и осадков, а также на глобальные климатические изменения.

Здоровье

Многие исследования связывают магнитные бури с ухудшением самочувствия у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, а также с нарушением сна и повышением уровня стресса.

Что известно о магнитных бурях 23–26 мая 2023 года

Магнитное поле Земли никогда не бывает спокойным. Его колебания учёные измеряют научными приборами в нанотеслах, но для простого понимания используют 10-балльную шкалу, где 0 — это практически спокойное поле, а 9 — максимальное возмущение. По этой шкале от 0 до 3 считается спокойной геомагнитная обстановка, 4 — возмущённой, а 5 и выше — это уже магнитная буря.

Прогноз магнитных бурь на 24, 25 и 26 мая от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Прогноз магнитных бурь на 24, 25 и 26 мая от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Прогноз магнитных бурь с 27 мая по 20 июня от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Прогноз магнитных бурь с 27 мая по 20 июня от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Недавно на Солнце произошла значительная солнечная вспышка и поток солнечного ветра устремился к Земле. 23 мая солнечная плазма столкнулась с магнитным полем нашей планеты — и началась магнитная буря. Ожидается, что она продлится по 26 мая. 23 мая геошторм достигал 4 баллов, а сегодня, 24 мая, он возрастёт до 5 баллов.

Затем с 27 мая по 1 июня магнитный фон прейдёт в норму. Однако 2 июня ожидается новый всплеск до 4 баллов, а следующий всплеск ожидается 12 июня.

Прогноз солнечной активности показывает, что магнитные бури 23–26 мая будут носить умеренный характер, однако метеозависимым людям стоит проявлять в этот день осторожность.

Как пережить пик магнитной бури 24 и 25 мая

Врачи советуют метеозависимым людям всегда иметь под рукой прогноз солнечной активности и быть готовыми принимать необходимые профилактические меры. Вот некоторые из возможных симптомов, которые могут испытывать метеопаты во время магнитных бурь:

  • Головные боли и мигрени: магнитные бури могут вызывать головные боли разной степени интенсивности, включая мигрени.
  • Ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний: магнитные бури могут усугублять симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмии.
  • Нарушение сна: магнитные бури могут вызывать бессонницу, частые пробуждения в течение ночи или поверхностный сон.
  • Повышенный уровень стресса и раздражительность: магнитные бури могут усиливать стресс и раздражительность, что может привести к ухудшению общего самочувствия.
  • Усталость и снижение работоспособности: магнитные бури могут вызывать чувство усталости, снижение концентрации и общую слабость.
  • Боли в суставах и мышцах: магнитные бури могут вызывать боли в суставах и мышцах, особенно у людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Миллионы людей по всему миру ищут в Интернете способы, как избавиться от головной боли во время магнитных бурь. Фото © Unsplash

Миллионы людей по всему миру ищут в Интернете способы, как избавиться от головной боли во время магнитных бурь. Фото © Unsplash

Кстати, недавно физики с точностью до часа вычислили время, когда магнитная буря может вызвать инсульт. Риски сосудистых аномалий возрастают в промежутке между 4 и 5 часами утра.

Токсиколог рассказал, на кого сильнее всего влияют магнитные бури

Токсиколог рассказал, на кого сильнее всего влияют магнитные бури

"Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле в течение магнитной бури возникают колебания с периодами одна-две секунды, а это совпадает с ритмом нашего сердца, то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов", — отмечала главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Наталья Клейменова.

Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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