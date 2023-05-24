Как пережить пик сильной магнитной бури 24–25 мая 2023 года

Прогноз геомагнитной обстановки на остаток недели неутешительный: активность солнца будет повышенной вплоть до 26 мая. Что говорят о грядущей магнитной буре учёные и врачи, Лайф собрал в этом материале.

Почему происходят магнитные бури

Магнитные бури — это временные возмущения земного магнитного поля, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Выбросы солнечной энергии происходят в результате реакций, идущих в недрах звезды. В период магнитных бурь Солнце можно сравнить с кипящей водой, наполненной пузырьками. Энергия вырывается на его поверхность порциями. Заметные аномалии возникают в областях, которые мы наблюдаем с Земли как солнечные пятна. В этих зонах магнитное поле по неизвестным пока причинам внезапно усиливается, замедляет движение энергии, поверхность остывает — и возникает солнечное пятно. Энергия накапливается и резко выбрасывается наружу: рядом с пятном происходит солнечная вспышка.

Эти события на Солнце вызывают магнитные бури на нашей планете. Магнитные бури могут оказывать влияние на различные аспекты жизни на Земле:

Технологии

Магнитные бури могут вызывать помехи в работе спутников, систем связи, радионавигационных систем и электрических сетей. В частности, сильные магнитные бури могут привести к сбоям в работе электронных устройств и временному отключению электроэнергии.

Климат

Магнитные бури могут влиять на атмосферные процессы, такие как образование облаков и осадков, а также на глобальные климатические изменения.

Здоровье

Многие исследования связывают магнитные бури с ухудшением самочувствия у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, а также с нарушением сна и повышением уровня стресса.