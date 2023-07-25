Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино

Россияне точно не останутся без хорошего вина — так основатель ресторанной группы Bazar Family Женя Качалова прокомментировала Лайфу увеличение пошлин на напитки из недружественных стран. Эксперт подчеркнула, что это, безусловно, скажется на стоимости вина Старого и Нового Света, но это не значит, что не будет отечественных альтернатив.

"Российское вино, очевидно, сделало прорыв за последние годы. Сегодня в винных картах всё чаще можно встретить крымские вина. И многие виноделы делают действительно такой напиток, который не уступает зарубежному по качеству и вкусу", — отмечает собеседница Лайфа.

Она заметила, что цена на российские аналоги привычных сортов действительно может казаться немного завышенной, но стоит понимать, что наше виноделие только в начале пути: все процессы ещё не налажены так, как за рубежом, где вина производят столетиями. Кроме того, оборудование закупается с нуля, проводятся эксперименты с разными сортами и их вкусовыми качествами.