Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино
Эксперт Качалова — о пошлинах: Россияне точно не останутся без хорошего вина
Россияне точно не останутся без хорошего вина — так основатель ресторанной группы Bazar Family Женя Качалова прокомментировала Лайфу увеличение пошлин на напитки из недружественных стран. Эксперт подчеркнула, что это, безусловно, скажется на стоимости вина Старого и Нового Света, но это не значит, что не будет отечественных альтернатив.
"Российское вино, очевидно, сделало прорыв за последние годы. Сегодня в винных картах всё чаще можно встретить крымские вина. И многие виноделы делают действительно такой напиток, который не уступает зарубежному по качеству и вкусу", — отмечает собеседница Лайфа.
Она заметила, что цена на российские аналоги привычных сортов действительно может казаться немного завышенной, но стоит понимать, что наше виноделие только в начале пути: все процессы ещё не налажены так, как за рубежом, где вина производят столетиями. Кроме того, оборудование закупается с нуля, проводятся эксперименты с разными сортами и их вкусовыми качествами.
"Виноделие — это небыстрый процесс, который требует серьёзного внимания и затрат. Среди российских виноделов действительно есть те, кто делает очень крутой, уникальный продукт. Поэтому без хорошего вина мы точно не останемся", — добавила Качалова.
Напомним, ранее сегодня правительство запретило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, а также увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.
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