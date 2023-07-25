Ввозить вино в РФ из недружественных стран станет дороже

Ввозить вино в Россию из недружественных стран станет дороже. Правительство увеличило для них ставки таможенных пошлин с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года. В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются ставки ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20%, но не менее полутора долларов США за литр", — говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.