Регион

Уведомления отключены

25 июля, 13:25

Ввозить вино в РФ из недружественных стран станет дороже

Правительство увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%

Ввозить вино в Россию из недружественных стран станет дороже. Правительство увеличило для них ставки таможенных пошлин с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года. В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются ставки ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20%, но не менее полутора долларов США за литр", говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.

В РФ обсуждают повышение пошлины на ввоз пива из недружественных стран

В РФ обсуждают повышение пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Также Лайф сообщал, что правительство запретило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минэкономразвития считают, что отказ от импорта из ЕС, США и Норвегии освободит некоторые ниши российского рынка и их смогут занять отечественные производители.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров