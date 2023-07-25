Ввозить вино в РФ из недружественных стран станет дороже
Правительство увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%
Ввозить вино в Россию из недружественных стран станет дороже. Правительство увеличило для них ставки таможенных пошлин с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.
"Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года. В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются ставки ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20%, но не менее полутора долларов США за литр", — говорится в сообщении.
В ведомстве уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.
Также Лайф сообщал, что правительство запретило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минэкономразвития считают, что отказ от импорта из ЕС, США и Норвегии освободит некоторые ниши российского рынка и их смогут занять отечественные производители.
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