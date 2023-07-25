Введён запрет на ввоз рыбной продукции и морепродуктов из недружественных стран

Правительство России постановило запретить ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по информации Минсельхоза, отказ от импорта из ЕС, США и Норвегии освободит некоторые ниши российского рынка — и их смогут занять отечественные производители. В министерстве заверили, что их мощности позволяют это сделать, "полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции".