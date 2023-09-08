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8 сентября, 06:00

10 случаев, когда люди покупали дом своей мечты, который вскоре превращался в ад наяву

Покупка собственного дома или квартиры — мечта большинства. Однако часто, воплотив загаданное в реальность, люди оказываются недовольными. А всё потому, что риелторы кое-что не рассказали…

"Тот случай, когда мы купили домик за городом и к нам через окно вломилась дикая индейка", — poopgoose1.

Фото © Reddit / poopgoose1

Фото © Reddit / poopgoose1

"Охранный" свет соседа, который горит круглосуточно и без выходных", — TaudeTheThird.

Фото © Reddit / TaudeTheThird

Фото © Reddit / TaudeTheThird

"Итак, у меня в системе канализации живёт водная змея!" TheEerieZeroQueen.

Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen

Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen

"Совет всем: не хороните своих домашних питомцев в пластиковых ящиках! А то кто-то я может случайно разрыть однажды могилу", — jk600.

Фото © Reddit / jk600

Фото © Reddit / jk600

"Собиралась спать. Захожу в спальню, а там..." Imterrifiedofsharks.

Фото © Reddit / Imterrifiedofsharks

Фото © Reddit / Imterrifiedofsharks

"Выяснил, почему мой дом начинал вонять каждый раз, когда включался водонагреватель", — bigwilly311.

Фото © Reddit / bigwilly311

Фото © Reddit / bigwilly311

"Жена полезла на чердак, сказал ей, что не надо наступать на гипсокартон. Оказывается, она не знала, что такое гипсокартон..." пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Кажется, нужен таз побольше", — TheNightMan5000.

Фото © Reddit / TheNightMan5000

Фото © Reddit / TheNightMan5000

"В моём доме не самая удобная лестница. Гравитация победила. Но я выжил... Чтобы когда-нибудь споткнуться ещё раз!" Shaneblaster.

Фото © Reddit / Shaneblaster

Фото © Reddit / Shaneblaster

"Я начинаю задумываться над тем, что этот шикарный вид не стоит того, чтобы игроки в гольф регулярно били нам окна", — starbitcandies.

Фото © Reddit / starbitcandies

Фото © Reddit / starbitcandies

5 абсурдных образов с Венецианского фестиваля 2023, которые хочется поскорее забыть, но не получится

5 абсурдных образов с Венецианского фестиваля 2023, которые хочется поскорее забыть, но не получится

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Reddit / poopgoose1 / Imterrifiedofsharks

Сергей Трофимов
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