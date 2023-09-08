10 случаев, когда люди покупали дом своей мечты, который вскоре превращался в ад наяву

"Тот случай, когда мы купили домик за городом и к нам через окно вломилась дикая индейка", — poopgoose1.

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"Охранный" свет соседа, который горит круглосуточно и без выходных", — TaudeTheThird.

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"Итак, у меня в системе канализации живёт водная змея!" — TheEerieZeroQueen.

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"Совет всем: не хороните своих домашних питомцев в пластиковых ящиках! А то кто-то — я — может случайно разрыть однажды могилу", — jk600.

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"Собиралась спать. Захожу в спальню, а там..." — Imterrifiedofsharks.

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"Выяснил, почему мой дом начинал вонять каждый раз, когда включался водонагреватель", — bigwilly311.

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"Жена полезла на чердак, сказал ей, что не надо наступать на гипсокартон. Оказывается, она не знала, что такое гипсокартон..." — пользователь Reddit.

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"Кажется, нужен таз побольше", — TheNightMan5000.

Фото © Reddit / TheNightMan5000

"В моём доме не самая удобная лестница. Гравитация победила. Но я выжил... Чтобы когда-нибудь споткнуться ещё раз!" — Shaneblaster.

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"Я начинаю задумываться над тем, что этот шикарный вид не стоит того, чтобы игроки в гольф регулярно били нам окна", — starbitcandies.