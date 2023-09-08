Жилет Меркьюри с портретами его шести котов продан с аукциона за $174 тыс.
Фредди Меркьюри в жилете, проданном на аукционе. Обложка © Кадр из официального клипа Queen на песню These Are The Days Of Our Lives
На торгах аукционного дома Sotheby's продан шёлковый жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри с портретами его шести котов и кошек. Покупатель отдал за него 138,7 тысячи фунтов стерлингов (174,3 тысячи долларов) — это в 20 раз выше оценочной стоимости.
В описании лота сообщается, что жилет был подарен певцу на Рождество 1990 года его другом Дональдом Маккензи. Меркьюри появился в нём в последнем клипе группы, снятом на песню These Are The Days Of Our Lives за полгода до его смерти. Рисса Рэтклифф, знакомая исполнителя, расписала этот предмет одежды по фотографиям его обожаемых питомцев.
Напомним, Sotheby's второй день распродаёт собрание из полутора тысяч личных вещей Фредди Меркьюри. Они хранились в его лондонском особняке Garden Lodge, завещанном гражданской жене Мэри Остин. В среду с молотка ушли наиболее ценные лоты. Так, черновик с первыми набросками хита группы Queen "Богемская рапсодия" продали за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.