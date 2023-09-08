Жилет Меркьюри с портретами его шести котов продан с аукциона за $174 тыс.

На торгах аукционного дома Sotheby's продан шёлковый жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри с портретами его шести котов и кошек. Покупатель отдал за него 138,7 тысячи фунтов стерлингов (174,3 тысячи долларов) — это в 20 раз выше оценочной стоимости.

В описании лота сообщается, что жилет был подарен певцу на Рождество 1990 года его другом Дональдом Маккензи. Меркьюри появился в нём в последнем клипе группы, снятом на песню These Are The Days Of Our Lives за полгода до его смерти. Рисса Рэтклифф, знакомая исполнителя, расписала этот предмет одежды по фотографиям его обожаемых питомцев.