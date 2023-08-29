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29 августа, 20:54

В США кассета с культовым фильмом из 80-х ушла с молотка почти за миллион рублей

The Sun: В США кассета с фильмом "Назад в будущее" ушла с молотка за $10 тысяч

<p>Кадр из фильма "Назад в будущее" (1985). Обложка ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/476/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kinopoisk.ru </a>/ Режиссёр Роберт Земекис, сценарий Боб Гейл</p>

Кадр из фильма "Назад в будущее" (1985). Обложка © Kinopoisk.ru / Режиссёр Роберт Земекис, сценарий Боб Гейл

На онлайн-аукционе Heritage Auctions в Далласе была продана VHS-кассета с культовым фильмом "Назад в будущее". Как сообщает таблоид The Sun со ссылкой на организаторов торгов, она ушла с молотка за $10 тыс. (954 тыс. рублей).

Примечательно, что, согласно первоначальным прогнозам, кассета должна была быть продана вдвое дешевле.

"Назад в будущее" — одна из тех кассет, которые глубоко привлекают коллекционеров VHS и любителей кино", — пояснил пресс-секретарь аукционного дома Джей Карлсон.

Он сообщил, что с 2022 года на многих площадках растёт устойчивый спрос на эту киноленту.

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Анатолий Симоненко
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