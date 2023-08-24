Одну из редчайших книг о Гарри Поттере выставили на аукцион в Британии

В Соединённом Королевстве на аукцион выставили одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, передаёт газета Telegraph.

В публикации говорится, что специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг было выставлено на торги 26-летней Кариной Хаушин, проживающей в Глазго. Стартовая цена за лот составит 12 тысяч фунтов стерлингов. Мероприятие состоится 5 сентября.

Это издание "технически является самым редким", заявил в беседе с корреспондентами британской газеты директор аукционного дома Hansons.

"Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", — заключил эксперт.