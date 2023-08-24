Одну из редчайших книг о Гарри Поттере выставили на аукцион в Британии
Telegraph: В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере
В Соединённом Королевстве на аукцион выставили одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, передаёт газета Telegraph.
В публикации говорится, что специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг было выставлено на торги 26-летней Кариной Хаушин, проживающей в Глазго. Стартовая цена за лот составит 12 тысяч фунтов стерлингов. Мероприятие состоится 5 сентября.
Это издание "технически является самым редким", заявил в беседе с корреспондентами британской газеты директор аукционного дома Hansons.
"Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", — заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что в Национальном фонде Великобритании призвали фанатов не оставлять безделушки около "могилы" одного из героев саги о Гарри Поттере — эльфа Добби. "Захоронение", управляемое фондом, находится на вершине пляжа "Фрешуотер Запад" в Пембрукшире (Уэльс), где смерть Добби была снята для киноленты.
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