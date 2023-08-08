Снитч уже в кармане: Умельцы изготовили метлу для квиддича, которой позавидовал бы сам Гарри Поттер

Мечтали ли вы когда-нибудь прокатиться на метле совсем как герои "Гарри Поттера"? Благодаря энтузиастам из Hacksmith Industries это стало реальностью, ведь они разработали устройство, которое точно оценят фанаты поттерианы и квиддича. Итак, перед нами метла, за которую любой ловец отдал бы сколько угодно золотых галеонов, серебряных сиклей и бронзовых кнатов.

Энтузиасты изготовили водяную суперметлу для квиддича. Видео © Hacksmith Industries

Чудо-аппарат состоит из самой обычной метлы и гидрофойла — сёрфингборда с подводным крылом, приводящим в движение весь механизм. Нижняя часть устройства находится под водой. Но верхние части, включая метлу с местом для всадника, висят в воздухе! Вся электроника водонепроницаема и сопряжена с контроллером скорости ASI. Регулятор скорости висит на гонщике как рюкзак, а сиденье, подножки и подлокотники регулируются индивидуально.

Такого чуда не найти даже в витрине магазина "Всё для квиддича" в Косом переулке, только жабросли захватить не забудьте на всякий случай. Словом, десять очков Hacksmith Industries!