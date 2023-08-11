Фанатов Гарри Поттера призвали не захламлять носками "могилу" Добби

В Национальном фонде Великобритании призвали фанатов не оставлять безделушки около "могилы" одного из героев саги о Гарри Поттере — эльфа Добби, сообщает газета Telegraph.

"Национальный фонд обратился к поклонникам Гарри Поттера с просьбой не оставлять безделушки у памятника вымышленному эльфу, погибшему в последней книге", — говорится в материале издания.

"Захоронение", управляемое фондом, находится на вершине пляжа "Фрешуотер Запад" в Пембрукшире (Уэльс), где смерть Добби была снята для киноленты. После выхода фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" (2007 год) фанаты создали на том месте импровизированные мемориальные надгробия с надписью "Здесь лежит Добби, свободный эльф" и теперь приносят туда носки, ведь, согласно сюжету, именно благодаря этому предмету Добби стал свободным.