Фанатов Гарри Поттера призвали не захламлять носками "могилу" Добби
Telegraph: Фанатов Гарри Поттера призвали не захламлять "могилу" Добби в Уэльсе
В Национальном фонде Великобритании призвали фанатов не оставлять безделушки около "могилы" одного из героев саги о Гарри Поттере — эльфа Добби, сообщает газета Telegraph.
"Национальный фонд обратился к поклонникам Гарри Поттера с просьбой не оставлять безделушки у памятника вымышленному эльфу, погибшему в последней книге", — говорится в материале издания.
"Захоронение", управляемое фондом, находится на вершине пляжа "Фрешуотер Запад" в Пембрукшире (Уэльс), где смерть Добби была снята для киноленты. После выхода фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" (2007 год) фанаты создали на том месте импровизированные мемориальные надгробия с надписью "Здесь лежит Добби, свободный эльф" и теперь приносят туда носки, ведь, согласно сюжету, именно благодаря этому предмету Добби стал свободным.
К слову, в ноябре 2022 года газета Times сообщала, что фанатов уже призывали не оставлять носки на "могиле" эльфа Добби. Тогда в Национальном фонде напомнили, что пляж является домом для множества диких животных, включая ящериц, редких наземных гнездящихся птиц, больших серых тюленей и одной из самых больших популяций морских птиц в мире.