Черновик "Богемской рапсодии" группы Queen продали на аукционе за 1,4 млн фунтов
Черновик с первыми набросками хита группы Queen "Богемская рапсодия", принадлежащий вокалисту коллектива Фредди Меркьюри, продали на аукционе Sotheby's в Британии. Новый владелец 15 страниц с текстом песни отдал за них 1,4 миллиона фунтов стерлингов.
В описании лота сказано, что черновик содержит в себе первоначальное название композиции "Монгольская рапсодия", которое было перечёркнуто и изменено. Также с молотка ушли заготовки других известных произведений группы, таких как We Are The Champions и Killer Queen. Они обошлись новым владельцам гораздо дешевле — в 317 и 279 тысяч фунтов стерлингов.
Поторговаться участникам аукциона пришлось и за личные вещи Меркьюри. Например, его корона и мантия были проданы за 635 тысяч фунтов, а дороже всего состоятельному фанату группы обошлось пианино музыканта, за которое пришлось отдать 1,75 миллиона.
Предметы одежда вокалиста британской рок-группы не впервые выставляются на торги. Ранее кожаные шорты Меркьюри ушли с молотка более чем за полтора миллиона рублей.
ТАСС / United Archives / ZIK Images via