Черновик "Богемской рапсодии" группы Queen продали на аукционе за 1,4 млн фунтов

Черновик с первыми набросками хита группы Queen "Богемская рапсодия", принадлежащий вокалисту коллектива Фредди Меркьюри, продали на аукционе Sotheby's в Британии. Новый владелец 15 страниц с текстом песни отдал за них 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

В описании лота сказано, что черновик содержит в себе первоначальное название композиции "Монгольская рапсодия", которое было перечёркнуто и изменено. Также с молотка ушли заготовки других известных произведений группы, таких как We Are The Champions и Killer Queen. Они обошлись новым владельцам гораздо дешевле — в 317 и 279 тысяч фунтов стерлингов.

Поторговаться участникам аукциона пришлось и за личные вещи Меркьюри. Например, его корона и мантия были проданы за 635 тысяч фунтов, а дороже всего состоятельному фанату группы обошлось пианино музыканта, за которое пришлось отдать 1,75 миллиона.