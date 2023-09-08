Фёдора Емельяненко добавили в спортивный симулятор UFC 5
Фёдор Емельяненко появится в игре UFC 5. Обложка ©️ Xbox Wire
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко появится в новой игре UFC 5 от EA Sports. Также спортивный симулятор пополнится двумя легендами бокса в лице Мохаммеда Али и Майка Тайсона, сказано в пресс-релизе.
По информации разработчика, возможность поиграть за этих персонажей получат лишь обладатели версии Deluxe Edition. Появление в игре о крупнейшем ММА-промоушене уже прокомментировал и сам Емельяненко. Он опубликовал в соцсетях снимок анонса симулятора, сопроводив его уверенной подписью.
"Готов соревноваться", — написал "Последний император".
Напомним, что свой последний бой четырехкратный чемпион Pride FC провёл в феврале 2023 года. Соперником Емельяненко стал американец Райан Бейдер, который завершил схватку в первом раунде и отправил российского спортсмена на пенсию.