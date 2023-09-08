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8 сентября, 01:04

Фёдора Емельяненко добавили в спортивный симулятор UFC 5

<p>Фёдор Емельяненко появится в игре UFC 5. Обложка <strong style="font-weight: bold;">©️ </strong><a href="https://news.xbox.com/en-us/2023/09/07/ea-sports-ufc-5-pre-order-and-release-date-announcement/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xbox Wire</a></p>

Фёдор Емельяненко появится в игре UFC 5. Обложка ©️ Xbox Wire

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко появится в новой игре UFC 5 от EA Sports. Также спортивный симулятор пополнится двумя легендами бокса в лице Мохаммеда Али и Майка Тайсона, сказано в пресс-релизе.

По информации разработчика, возможность поиграть за этих персонажей получат лишь обладатели версии Deluxe Edition. Появление в игре о крупнейшем ММА-промоушене уже прокомментировал и сам Емельяненко. Он опубликовал в соцсетях снимок анонса симулятора, сопроводив его уверенной подписью.

"Готов соревноваться", — написал "Последний император".

Фёдор Емельяненко задумался о боксёрском поединке с Тайсоном

Фёдор Емельяненко задумался о боксёрском поединке с Тайсоном

Напомним, что свой последний бой четырехкратный чемпион Pride FC провёл в феврале 2023 года. Соперником Емельяненко стал американец Райан Бейдер, который завершил схватку в первом раунде и отправил российского спортсмена на пенсию.

Илья Пушкарев
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