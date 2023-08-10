Фёдор Емельяненко задумался о боксёрском поединке с Тайсоном

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко планирует принять участие в боксёрском поединке. Об этом он заявил в эфире ютуб-шоу The MMA Hour.

"У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно [провести бой] с Тайсоном. Он выступал в тяжёлом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться", — сказал спортсмен.

Также он прокомментировал бой, в котором американский боец ММА, бывший представитель UFC Нейт Диас проиграл блогеру Джейку Полу в дебютном боксёрском поединке. Емельяненко отдаёт должное Полу, но не уверен, что тот согласится на бой с ним. По мнению российского бойца, блогер выбирает противников меньше себя, удобных для него.