Фёдор Емельяненко задумался о боксёрском поединке с Тайсоном
Знаменитый российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко планирует принять участие в боксёрском поединке. Об этом он заявил в эфире ютуб-шоу The MMA Hour.
"У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно [провести бой] с Тайсоном. Он выступал в тяжёлом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться", — сказал спортсмен.
Также он прокомментировал бой, в котором американский боец ММА, бывший представитель UFC Нейт Диас проиграл блогеру Джейку Полу в дебютном боксёрском поединке. Емельяненко отдаёт должное Полу, но не уверен, что тот согласится на бой с ним. По мнению российского бойца, блогер выбирает противников меньше себя, удобных для него.
Напомним, 5 февраля Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Этим поединком спортсмен завершил свою карьеру, длившуюся свыше 22 лет. На его счету 48 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
Wikipedia / Bruno Massami