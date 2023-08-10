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10 августа, 01:12

Фёдор Емельяненко задумался о боксёрском поединке с Тайсоном

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко планирует принять участие в боксёрском поединке. Об этом он заявил в эфире ютуб-шоу The MMA Hour.

"У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно [провести бой] с Тайсоном. Он выступал в тяжёлом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться", — сказал спортсмен.

Также он прокомментировал бой, в котором американский боец ММА, бывший представитель UFC Нейт Диас проиграл блогеру Джейку Полу в дебютном боксёрском поединке. Емельяненко отдаёт должное Полу, но не уверен, что тот согласится на бой с ним. По мнению российского бойца, блогер выбирает противников меньше себя, удобных для него.

Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Напомним, 5 февраля Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Этим поединком спортсмен завершил свою карьеру, длившуюся свыше 22 лет. На его счету 48 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Обложка ©

Wikipedia / Bruno Massami

Лариса Сафронова
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