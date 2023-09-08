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8 сентября, 16:30

Одурачить не получится: В какой год на свет появляются люди с кодовым названием "детекторы лжи"

Проницательные, дальновидные и такие догадливые — все эти характеристики относятся к личностям, родившимся в особое время. Проверьте себя, можно ли и вас назвать ходячим полиграфом?

Каким бы правильным человеком вы ни хотели бы быть, всё равно иногда умолчите о чём-то. А это уже можно расценивать как ложь. Давайте прямо скажем, каждый из нас когда-либо обманывал, да и порой продолжает делать так же. И причины на то у человека могут быть самые разные. Вот только одни вашу ложь воспримут за чистую монету, а другие быстро поймут, что их обвели вокруг пальца, то есть попытались это сделать. Эзотерики и астрологи сходятся во мнении, что люди, кого можно назвать ходячим "детектором лжи", действительно существуют. И рождаются они в одно время.

В какой год по восточному гороскопу рождаются люди с невероятной проницательностью? Фото © Getty Images

В какой год по восточному гороскопу рождаются люди с невероятной проницательностью? Фото © Getty Images

Что ещё можно сказать про проницательных особ, которых практически невозможно обмануть? Относятся они к одному и тому же знаку восточного гороскопа. Наделены развитой интуицией — иногда настолько сильной, что от одного взгляда на человека могут понять, что тот из себя представляет, попытается ли их обмануть или нет.

Так как эти люди — настоящие полиграфы, то и обращаться с ними нужно по-особенному. Возможно, мелкий обман они вам и простят. Прочитают сначала нотации, пообижаются некоторое время, но потом покачают головой и примут обратно. Но вот если этих личностей по-настоящему задеть или провернуть очень крупное дело за их спиной, нагло обманывая и говоря неправду в глаза, то о прощении можете забыть.

В каких годах родились люди с развитой интуицией и не переносящие ложь? Фото © Freepik / senivpetro

В каких годах родились люди с развитой интуицией и не переносящие ложь? Фото © Freepik / senivpetro

Личности, рождённые в этот период, также верят в знаки судьбы, подсказки от Вселенной. У них развито шестое чувство, поэтому трактовать подобные умеют. Что очень выручает их, помогая удачно строить не только деловые отношения и карьеру, но и личную жизнь. И все эти качества относятся к тем, кто по восточному гороскопу родился в год Лошади, то есть в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014-м годах.

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Елизавета Терешкова
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