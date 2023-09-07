Ретроградный Юпитер 2023: Почему планеты-гиганта не нужно бояться, ведь она принесёт много хорошего
Из-за последних событий, когда вспять обернулись Меркурий, Венера и Сатурн, узнав про ретроградность ещё одной планеты, хочется только взвыть от отчаяния. Но не спешите проливать слёзы! Ретроградный Юпитер окажется добрее, чем думаете.
Разгар 2023 года "радует" парадом планет, решивших подпортить жизнь всем знакам зодиака. Сначала мы столкнулись с ретроградной Венерой, которая настойчиво рекомендовала не общаться с бывшими и не выходить замуж за нынешних. И пусть недавно планета любви вернулась в привычное русло, шлейф её обратного движения ещё влияет на представителей зодиакального круга. Второй злодей — ретроградный Меркурий, до 15 сентября решивший позлорадствовать над землянами и напомнить про ошибки их бытия. Не стоит забывать и про ретроградный Сатурн, который до 4 ноября 2023 года будет давить на все знаки зодиака. И вот мы узнаём, что с 4 сентября ещё и Юпитер повернулся к нам спиной, крутясь теперь в обратную сторону. Но не стоит паниковать! Ретроградность этого светила, словно глоток свежего воздуха, поможет представителям зодиакального круга. И вот как именно.
Ретроградный Юпитер 2023: когда ждать и чем грозит
Что означает ретроградный Юпитер, как он отразится на знаках зодиака и почему важно быть начеку. Фото © Shutterstock
Очередь принимать свою эстафету ретроградности дошла до самого щедрого светила. Из-за своих размеров планета-гигант надолго застрянет в таком положении — на целых 118 дней. Да, крутиться вспять Юпитер будет с 4 сентября до 31 декабря 2023 года. Что интересно, событие произошло в зодиаке Овна — огненного и весьма агрессивного знака. Остальную свою ретроградность Юпитер проведёт в Тельце. Ещё в одном рогатом знаке зодиака, но уже земной стихии. Значит, планета будет излучать более спокойную энергетику. Кстати, период обратного вращения гиганта затронет и 2024 год — только с 5 января ретроградный Юпитер вернётся в директное движение.
Чего ждать от ретроградного Юпитера 2023 и за что планета отвечает в астрологии? Этот гигант курирует духовное и материальное богатство представителей зодиакального круга. Помогает добиться им высокого статуса и успеха, изменить привычное видение вещей и найти свою точку старта. Несмотря на то что ретроградный Юпитер может подпортить иногда кому-то планы, в целом это одно из самых удачных для знаков зодиака астрологических событий за весь 2023 год.
Почему в ретроградность Юпитера в Тельце важно действовать
Ретроградность Юпитера в знаке зодиака Телец — каким окажется период до 31 декабря 2023 года. Фото © Shutterstock
Ретроградный Юпитер 2023 в Тельце однозначно отразится на жизни всех 12 знаков зодиака. Как именно, стоит смотреть по своей натальной карте, узнавая положение планеты в разных домах и есть ли она там вообще. Но что точно можно сказать про ретроградность Юпитера: помимо неприятностей светило будет щедрым на хорошие моменты.
В астрологии планета-гигант в почёте. Ведь Юпитер олицетворяет собой знания и мудрость, духовный рост. В период своей ретроградности в 2023 году он поможет наладить дела в области религии, наставничества и образования. Попробует решить проблемы знаков зодиака в сфере семьи: наладить отношения с мужем или детьми, обзавестись женой. Юпитер — это гуру и наставник представителей зодиакального круга, к советам которого стоит прислушиваться.
По словам астрологов, ретроградность Юпитера 2023 — это время реализовывать свои давние мечты и планы. Начать делать смелые и конкретные шаги к давно построенным целям. Планета-гигант поможет покорить новые высоты и использовать во благо ранее упущенный шанс.
Как ретроградный Юпитер 2023 отразится на всех знаках зодиака
Как вести себя в ретроградный Юпитер 2023 — событие, которого мы ждали 12 лет. Фото © Shutterstock
На самом деле ретроградность Юпитера — это редкое и значимое событие. В Тельце светило оказалось впервые за 12 лет. Поэтому его нахождение в этом созвездии, да ещё и с обратным движением, точно отразится на жизни всех землян. В целом сам Юпитер также крайне редко крутится в обратную сторону (по сравнению с другими планетами). Это тоже добавляет значимости событию.
Что хорошего принесёт ретроградный Юпитер 2023? Он точно изменит отношение большинства представителей знаков зодиака к деньгам. Теперь люди сосредоточатся на личном комфорте и благополучии. Захотят больше зарабатывать и станут находить для этого возможности. Но важно всё же в этот период слушать себя, а не поддаваться чужому влиянию, иначе после 5 января 2024 года ощутите на себе всю боль ложных ожиданий и личных заблуждений.
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