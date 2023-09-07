Ретроградный Юпитер 2023: Почему планеты-гиганта не нужно бояться, ведь она принесёт много хорошего

Разгар 2023 года "радует" парадом планет, решивших подпортить жизнь всем знакам зодиака. Сначала мы столкнулись с ретроградной Венерой, которая настойчиво рекомендовала не общаться с бывшими и не выходить замуж за нынешних. И пусть недавно планета любви вернулась в привычное русло, шлейф её обратного движения ещё влияет на представителей зодиакального круга. Второй злодей — ретроградный Меркурий, до 15 сентября решивший позлорадствовать над землянами и напомнить про ошибки их бытия. Не стоит забывать и про ретроградный Сатурн, который до 4 ноября 2023 года будет давить на все знаки зодиака. И вот мы узнаём, что с 4 сентября ещё и Юпитер повернулся к нам спиной, крутясь теперь в обратную сторону. Но не стоит паниковать! Ретроградность этого светила, словно глоток свежего воздуха, поможет представителям зодиакального круга. И вот как именно.

Ретроградный Юпитер 2023: когда ждать и чем грозит

Что означает ретроградный Юпитер, как он отразится на знаках зодиака и почему важно быть начеку. Фото © Shutterstock

Очередь принимать свою эстафету ретроградности дошла до самого щедрого светила. Из-за своих размеров планета-гигант надолго застрянет в таком положении — на целых 118 дней. Да, крутиться вспять Юпитер будет с 4 сентября до 31 декабря 2023 года. Что интересно, событие произошло в зодиаке Овна — огненного и весьма агрессивного знака. Остальную свою ретроградность Юпитер проведёт в Тельце. Ещё в одном рогатом знаке зодиака, но уже земной стихии. Значит, планета будет излучать более спокойную энергетику. Кстати, период обратного вращения гиганта затронет и 2024 год — только с 5 января ретроградный Юпитер вернётся в директное движение.

Чего ждать от ретроградного Юпитера 2023 и за что планета отвечает в астрологии? Этот гигант курирует духовное и материальное богатство представителей зодиакального круга. Помогает добиться им высокого статуса и успеха, изменить привычное видение вещей и найти свою точку старта. Несмотря на то что ретроградный Юпитер может подпортить иногда кому-то планы, в целом это одно из самых удачных для знаков зодиака астрологических событий за весь 2023 год.

Почему в ретроградность Юпитера в Тельце важно действовать

Ретроградность Юпитера в знаке зодиака Телец — каким окажется период до 31 декабря 2023 года. Фото © Shutterstock

Ретроградный Юпитер 2023 в Тельце однозначно отразится на жизни всех 12 знаков зодиака. Как именно, стоит смотреть по своей натальной карте, узнавая положение планеты в разных домах и есть ли она там вообще. Но что точно можно сказать про ретроградность Юпитера: помимо неприятностей светило будет щедрым на хорошие моменты.

В астрологии планета-гигант в почёте. Ведь Юпитер олицетворяет собой знания и мудрость, духовный рост. В период своей ретроградности в 2023 году он поможет наладить дела в области религии, наставничества и образования. Попробует решить проблемы знаков зодиака в сфере семьи: наладить отношения с мужем или детьми, обзавестись женой. Юпитер — это гуру и наставник представителей зодиакального круга, к советам которого стоит прислушиваться.

По словам астрологов, ретроградность Юпитера 2023 — это время реализовывать свои давние мечты и планы. Начать делать смелые и конкретные шаги к давно построенным целям. Планета-гигант поможет покорить новые высоты и использовать во благо ранее упущенный шанс.

Как ретроградный Юпитер 2023 отразится на всех знаках зодиака

Как вести себя в ретроградный Юпитер 2023 — событие, которого мы ждали 12 лет. Фото © Shutterstock

На самом деле ретроградность Юпитера — это редкое и значимое событие. В Тельце светило оказалось впервые за 12 лет. Поэтому его нахождение в этом созвездии, да ещё и с обратным движением, точно отразится на жизни всех землян. В целом сам Юпитер также крайне редко крутится в обратную сторону (по сравнению с другими планетами). Это тоже добавляет значимости событию.