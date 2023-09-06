Три красивейших астрономических события сентября 2023, которые вы точно не захотите пропустить

Помимо астрономических событий, которые мы не можем увидеть лично, то же ретроградное движение Меркурия, есть и такие, что повезёт застать. Выходя поздно вечером или рано утром и поднимая голову к небу, можно будет насладиться небывалой красотой. Одним из событий, захватывающих дух, станет словно изнутри подсвеченный Млечный Путь. Этой осенью он протянулся через юго-запад и устремился на северо-восток, особенно ярко горя по ночам сентября 2023-го. Но это далеко не вся красота, которую можно будет поймать взглядом. Что ещё — рассказываем подробнее.

Планеты-гиганты на небе в сентябре 2023 года

Венера, ретроградный Юпитер и другие планеты, которые можно увидеть на ночном небе в сентябре 2023. Фото © Shutterstock

Свет далёких планет так и манит, согласитесь. А что если мы скажем, что в осеннем небе можно будет их рассмотреть получше? Весь сентябрь 2023 года над южным горизонтом ярко будет светить Сатурн. Находится он там в созвездии Водолея и подсвечивается из-за относительно близкого расстояния от Солнца. С точки зрения астрологии планета-гигант Сатурн со своими кольцами является "звёздным бригадиром". Светило строго следит за исполнением наших задач и наказывает, если кто-то долго ленится.

Венеру — планету любви — тоже можно будет заметить на сентябрьском небе, но ближе к рассвету. Направить взор следует на восток, именно там будет блистать светило. Лучшим периодом в наблюдении за Венерой, как считают астрономы, станет 21–24 сентября, когда планета окажется в созвездии знака зодиака Рак, а потом сразу переместится в созвездие знака зодиака Лев — после 25 сентября 2023 года.

Начавший своё ретроградное движение с 4 сентября Юпитер особенно ярко засветится из созвездия знака зодиака Овен. Чтобы найти планету на ночном или утреннем небе, нужно смотреть в сторону юго-восточного и южного горизонтов. В астрологии Юпитер отвечает за подарки судьбы и помощь. Это самая добрая планета, которая помогает знакам зодиака расширить свои возможности, наполниться духовностью и стать успешнее.

Осенние созвездия в сентябре 2023-го

Какие новые созвездия появятся на ночном небе в сентябре 2023 и почему они меняются. Фото © Shutterstock

Если вы вдруг не знали, то россыпь ярких точек на небе, формирующих созвездия, явление относительно сезонное. Земля находится в различных положениях на своей орбите, когда движется вокруг Солнца, поэтому рисунки сменяют друг друга. С наступлением сентября на ночном небе можно будет попытаться рассмотреть те созвездия, которых летом было не видно.

Например, ярче станет светить Цефей, чью россыпь звёзд можно найти около зенита. Недалеко, если посмотреть на северо-восток, наткнётесь на звёзды созвездия Персея. Рядом с ними грациозно расположится знаменитая и прекрасная Кассиопея.

А когда случайно заметите ярко-жёлтую точку, не перепутайте её с планетой. Это на ночном сентябрьском небе сияет Капелла — самая яркая звезда из созвездия Возничий, который расположился на востоке. С северной стороны легко получится найти Малую и Большую Медведиц.

Комета C/2023 P1 в сентябре 2023-го

Новая комета C/2023 P1 в сентябре 2023 года пролетит близко к Земле — когда ловить момент? Фото © Shutterstock