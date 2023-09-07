Не только дорого, но и безумно неудобно: 8 причин не покупать iPhone 15

Чем ближе дата презентации новой модели, тем больше вокруг разговоров о целесообразности покупки свеженького девайса от Apple. Для россиян покупка iPhone 15 может оказаться не такой уж приятной, как кажется. Вот восемь веских причин, почему вам стоит подумать дважды, прежде чем тратиться на свежеиспечённый гаджет.

1. Отсутствие русских банковских приложений из-за санкций

В новом iPhone 15 вы не сможете установить банковские приложения из-за санкций. Это жутко неудобно, подумайте 1000 раз. Фото © Shutterstock

Недавние международные санкции затормозили разработку приложений для устройств iOS, в результате чего российские пользователи остались без доступа к некоторым важным банковским приложениям. Это ограничение усложнит повседневные финансовые операции. Если вы приобрели смартфон до 2022 года и у вас приложение банка было установлено — не расставайтесь с этим гаджетом! Возможно, никогда…

2. Переход с Lightning на USB-C

Решение Apple перейти с порта Lightning на USB-C означает, что вам придётся заменить все существующие кабели и аксессуары, это выйдет в копеечку и обеспечит кучу неудобств. Из плюсов — с новым кабелем USB-C появится быстрая зарядка на 35 Вт.

3. Возможность блокировки

Из-за продолжающейся геополитической напряжённости существует риск того, что ваш iPhone 15 может быть заблокирован или ограничен в любой момент, что сделает его непригодным для использования. Кирпич за 100 000 рублей — очень неприятное приобретение…

4. VOLTE не работает

Приготовьтесь к тому, что у вашего iPhone 15 будет связь похуже старомодной Nokia. Фото © Shutterstock

Связь через LTE (VOLTE) — это технология, позволяющая осуществлять высококачественные голосовые вызовы через сеть 4G. К сожалению, теперь он не работает в России, что приводит к плохому качеству связи. Уверены, что iPhone 15 того стоит?

5. Запрещены в государственных ведомствах

Российское правительство запретило использование iPhone в своих ведомствах из соображений безопасности. Так что придётся забыть о покупке заморских гаджетов на некоторое время. Либо нужно будет купить и второй смартфон иного бренда — для работы.

6. Официально гаджет купить нельзя

Apple официально не продаёт телефоны в России, поэтому вам придётся полагаться на реселлеров, что может привести к завышенным ценам на новенький iPhone 15 и отсутствию официальной гарантийной поддержки. Кроме того, смартфон может быть вскрыт или вовсе окажется подделкой.

7. Только для iPhone 14 и новее

Впервые за много лет, начиная с iPhone 14, устройства не прошли сертификацию в России. Фото © Shutterstock

В сентябре 2022 года Apple представила свой новый модельный ряд iPhone 14. Эти смартфоны впервые за много лет не прошли сертификацию у российских операторов и официально не производятся для России. Что несёт ряд серьёзных неудобств для пользователя, в том числе это касается и новенького iPhone 15, который скоро выйдет.

8. Дорого из-за обменного курса