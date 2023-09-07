В плену у тирана: 5 великих русских гениев, которые были отвратительными мужьями

К сожалению, исторические личности зачастую бывают склонны к тирании, в том числе в семейной жизни. Мы выяснили, какие русские гении были настоящими домашними тиранами и как жилось их бедным супругам.

1. Иосиф Сталин

Лидер СССР Иосиф Сталин был столь же безжалостен и деспотичен в своей личной жизни. Фото © ИТАР-ТАСС

Иосиф Сталин — политик-революционер в истории Российской империи и Советского Союза. Личность и биография главы СССР в обществе по-прежнему громко обсуждаются: одни считают его прекрасным правителем, приведшим страну к победе в Великой Отечественной войне, другие обвиняют в геноциде народа и голодоморе, терроре и насилии над людьми. Но то, что Сталин — безжалостный тиран, — это факт. Причём в личной жизни он был не менее деспотичен, чем в политической деятельности.

На Западе есть такое понятие, как "первая леди". Мы его тоже давно переняли. Получается, что Надежда Аллилуева и была той самой первой леди Советского Союза. И, по логике, раз Сталин был всемогущим, его супруга должна была обладать тоже большой властью. Но так сложилось, что Надежда Аллилуева оказалась самой несчастной советской женщиной. Сталин постоянно всё запрещал жене. Случались у него и спонтанные вспышки гнева в семейной обстановке. При этом он не стеснялся в выражениях по адресу супруги, обрушивая на неё площадную брань. У Аллилуевой часто болела голова, потому что жизнь была неспокойной, а кости черепа неправильно срослись в своё время. Кстати, причина смерти жены Сталина до сих пор остаётся покрытой мраком. Если верить их дочке, Светлане Аллилуевой, Иосиф Виссарионович в тот день перебрал с выпивкой и относился к жене неподобающе, крикнув: "Эй, давай, пей!" Надежда якобы ответила: "Я тебе не "эй". Обстоятельства её смерти и поныне остаются не выясненными до конца. Однако многие уверены, что Надежда Аллилуева просто не вынесла всего этого и наложила на себя руки.

2. Фёдор Достоевский

Жена Фёдора Достоевского Анна Сниткина помогла мужу избавиться от игровой зависимости, но подверглась с его стороны такому гнёту, что врагу не пожелаешь. Репродукция © Wikipedia.org / hrono.ru

Возможно, знаменитый писатель был бы другим в семейной жизни, если бы не женился на красавице Анне, вдвое моложе себя. Съедаемый ревностью, литератор страшно боялся, что супругу кто-то уведёт, поэтому держал жену в ежовых рукавицах. Анне почти никуда не разрешалось выходить, ей запрещалось даже улыбаться или смотреть на кого-то, если в их доме были гости. А одеваться именитый муж заставлял жену лишь в старую и некрасивую одежду, прятавшую под собой её роскошную фигуру. При этом Достоевский всё равно был недоволен и постоянно пилил и ругал молодую супругу, заставляя её ночами проливать слёзы в подушку. Любопытно, что когда писатель скончался, Анне было всего тридцать пять. Ещё можно было устроить свою судьбу заново. Но, видимо, пресыщенная семейной жизнью, а, может, по-своему любившая мужа-тирана, Анна больше замуж так и не вышла.

3. Иван Грозный

Неустанная паранойя и жестокость Ивана Грозного оказали глубокое влияние на всё Российское государство как внутри дворца, так и внутри его семьи. Фрагмент репродукции картины © Царь Иван Грозный, художник Васнецов В.М., 1897 год / Wikipedia.org

Российский царь Иоан IV был известен своим жестоким и тираническим правлением. Несмотря на многие реформы, Грозный, прежде всего, остался в истории, как кровавый самодур и убийца. Безобразные сцены боярского своеволия и насилия, среди которых рос Иван, были его первыми политическими впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с годами развилась наклонность преувеличивать опасность. Вечно тревожный и подозрительный, Иван Грозный рано привык думать, что окружён только врагами и для него даже самые близки опасны.

Наивно полагать, что будучи деспотом "на работе", он оказался покладистым котёночком дома. Конечно же, его жестокость распространилась и на семейную жизнь. У царя явно были проблемы с психикой, склонность к насилию — многие в курсе, что он убил своего сына. Иван Грозный был женат 6 раз. Первая жена — Анастасия Захарьина-Юрьева — была выбрана на конкурсной основе из 1500 претенденток. И именно она была его самой любимой. Судьбу других жён вряд ли назовёшь завидной: одна, например, была отравлена спустя всего несколько недель после свадьбы. Кроме супруг, у правителя было много любовниц. Одну из них царь утопил в реке.

4. Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой — типичный тиран и абьюзер, он заставлял жену печатать свои труды, делать всё по дому, а сам бил её и гулял с любовницами. Репродукция © ТАСС

Софье Берс, жене Льва Толстого, приходилось несладко. Она вела хозяйство и бухгалтерию, убирала дом, переписывала от руки труды супруга и беспрестанно рожала по настоянию мужа. Девушка была младше Льва Николаевича на 16 лет. Пятеро из тринадцати детей Толстых родились слабыми и умерли в младенчестве, как и предсказывали врачи. Перед своей смертью Лев Толстой нанёс жене последний удар: отрёкся от авторских прав и попросил сделать его произведения общественным достоянием.

5. Вячеслав Молотов

Супругу Вячеслава Молотова Полину объявили врагом народа без основания, но сам он побоялся вступиться за неё, поэтому ничего не сделал. Фото © ТАСС