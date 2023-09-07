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7 сентября, 03:37

В Перу археологи нашли хорошо сохранившуюся 1000-летнюю мумию

Reuters: В столице Перу археологи обнаружили 1000-летнюю мумию

В Перу во время археологических раскопок обнаружили мумию, возраст которой около тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель группы Мирелла Ганоза рассказала агентству, что находка была сделана в Лиме. Это взрослый человек, находящийся в сидячем положении с согнутыми ногами. У мумии сохранились длинные волосы и почти полностью целая челюсть.

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Учёные отнесли её к периоду, когда на этой территории ещё не было инков. Они считают, что в Лиме возможно обнаружение других уникальных свидетельств истории.

А ранее в Смоленской области был найден участок знаменитого пути "из варяг в греки". Он мог соединять речные маршруты Западной Двины и Днепра. Исследователи оценивают возраст найденной дороги в 1100 лет.

Обложка ©

Unsplash / Jhordy Rojas

Лариса Сафронова
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