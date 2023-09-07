В Перу археологи нашли хорошо сохранившуюся 1000-летнюю мумию

В Перу во время археологических раскопок обнаружили мумию, возраст которой около тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель группы Мирелла Ганоза рассказала агентству, что находка была сделана в Лиме. Это взрослый человек, находящийся в сидячем положении с согнутыми ногами. У мумии сохранились длинные волосы и почти полностью целая челюсть.

Учёные отнесли её к периоду, когда на этой территории ещё не было инков. Они считают, что в Лиме возможно обнаружение других уникальных свидетельств истории.