В Перу археологи нашли хорошо сохранившуюся 1000-летнюю мумию
Reuters: В столице Перу археологи обнаружили 1000-летнюю мумию
В Перу во время археологических раскопок обнаружили мумию, возраст которой около тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.
Руководитель группы Мирелла Ганоза рассказала агентству, что находка была сделана в Лиме. Это взрослый человек, находящийся в сидячем положении с согнутыми ногами. У мумии сохранились длинные волосы и почти полностью целая челюсть.
Учёные отнесли её к периоду, когда на этой территории ещё не было инков. Они считают, что в Лиме возможно обнаружение других уникальных свидетельств истории.
А ранее в Смоленской области был найден участок знаменитого пути "из варяг в греки". Он мог соединять речные маршруты Западной Двины и Днепра. Исследователи оценивают возраст найденной дороги в 1100 лет.
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