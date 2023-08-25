"Аллея вождей": В России нашли участок древнего пути "из варяг в греки"

Археологи обнаружили в Смоленской области участок древней дороги — знаменитого пути "из варяг в греки". Об этом сообщается в пресс-релизе Смоленско-Гнёздовской археологической экспедиции.





Древняя Гнёздовская дорогая — сухопутная часть торгового маршрута из "варяг в греки", по которой, как считают учёные, в период IX–XI веков по суше от водоёма к водоёму перетаскивали речные суда. Такие участки называются волоками. Конкретно этот, по мнению археологов, мог соединять речные маршруты Западной Двины и Днепра. Исследователи оценивают возраст найденной дороги в 1100 лет.

Дорогу исследователи обнаружили давно, но считали, что она была проложена поверх могильника в XVII веке. Однако лидарная съёмка показала, что всё может обстоять наоборот — эти курганы строились вдоль древней дороги.

"Мы условно назвали эту дорогу Аллеей вождей. Именно вдоль этой дороги, идущей через могильник, расположены самые ранние и одновременно наиболее богатые погребения Гнёздова, в том числе знаменитый курган Л-13, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись. Вдоль неё тянутся и другие известные ранние гнёздовские курганы — Л-38, Л-47, Л-210 и другие", — отметил руководитель отряда Смоленской экспедиции ГИМ в Лесной группе, к.и.н. Сергей Каинов.

Учёные считают, что обнаружение 1000-летней дороги на территории Гнёздова знаменует собой новую главу в изучении одного из важнейших археологических комплексов на территории России. По их оценке, найденный путь не единичный пример средневекового сухопутного маршрута в окрестностях древнего поселения.

Гнёздовский археологический комплекс является одним из важнейших и самых крупных памятников истории Древней Руси и эпохи викингов. По сути, Гнёздово — это громадный могильник, в котором изначально было от четырёх до пяти тысяч курганов, и остатки поселения с портом. В IX–XI веках там находился крупный центр торговли и ремёсел, который был важнейшей точкой обслуживания пути "из варяг в греки", где могло проживать до 1000 человек. Ещё есть версия, что археологический комплекс остался от древнего Смоленска, который прекратил своё существование около первой четверти XI века. Современный тёзка города построен в другом месте.