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19 августа, 14:10

Находки в гробнице китайского императора Вэня привели учёных в замешательство

Live Science: В гробнице императора Вэня в Сиане нашли останки панды и тапира

<p>Раскопки у гробницы китайского императора Вэня в Сиане. Обложка ©<a href="http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2021/12/Current-excavation-site.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> TheHistoryBlog</a></p>

Раскопки у гробницы китайского императора Вэня в Сиане. Обложка © TheHistoryBlog

Археологи раскопали возле гробницы китайского императора Вэня в Сиане останки гигантской панды и тапира, возраст которых составляет 2200 лет. Об этом сообщает Live Science.

"До нового открытия не было никаких свидетельств того, что тапиры обитали в географическом районе Китая в исторические времена, только доисторические ископаемые останки", — сказал профессор китаеведения Чикагского университета, участник раскопок Дональд Харпер.

Вэнь правил примерно в 180–157 годах, после смерти рядом с его телом подданные положили убитую гигантскую панду и тапира, чтобы задобрить богов и тем самым улучшить загробную жизнь правителя. Археологи признались, что найденные скелеты животных меняют представление о местах их обитания. Раньше считалось, что тапиры не водились в Китае в ту пору.

Кроме того, найдены останки гауров, тигров, павлинов, яков, золотых курносых обезьян и такинов. Перечисленные животные ещё водятся в КНР, но некоторые находятся на грани вымирания. Так, сегодня есть пять видов тапиров, найденный относится к малайской разновидности. Но число особей сокращается и составляет всего 2500 представителей.

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Татьяна Миссуми
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