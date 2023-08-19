Находки в гробнице китайского императора Вэня привели учёных в замешательство
Live Science: В гробнице императора Вэня в Сиане нашли останки панды и тапира
Раскопки у гробницы китайского императора Вэня в Сиане. Обложка © TheHistoryBlog
Археологи раскопали возле гробницы китайского императора Вэня в Сиане останки гигантской панды и тапира, возраст которых составляет 2200 лет. Об этом сообщает Live Science.
"До нового открытия не было никаких свидетельств того, что тапиры обитали в географическом районе Китая в исторические времена, только доисторические ископаемые останки", — сказал профессор китаеведения Чикагского университета, участник раскопок Дональд Харпер.
Вэнь правил примерно в 180–157 годах, после смерти рядом с его телом подданные положили убитую гигантскую панду и тапира, чтобы задобрить богов и тем самым улучшить загробную жизнь правителя. Археологи признались, что найденные скелеты животных меняют представление о местах их обитания. Раньше считалось, что тапиры не водились в Китае в ту пору.
Кроме того, найдены останки гауров, тигров, павлинов, яков, золотых курносых обезьян и такинов. Перечисленные животные ещё водятся в КНР, но некоторые находятся на грани вымирания. Так, сегодня есть пять видов тапиров, найденный относится к малайской разновидности. Но число особей сокращается и составляет всего 2500 представителей.
Ранее археологи в ходе раскопок древнерусского селища Себино-2 нашли новые артефакты, доказывающие, что у Куликовской битвы были свидетели. Считалось, что места легендарного сражения были глухими, но находка учёных доказала, что здесь было поселение.