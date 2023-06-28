Археологи с помощью современных технологий нашли потерянный город майя

В Мексике на юге полуострова Юкатан археологи разыскали потерянный город майя. Об этом пишет ScienceAlert.

Его назвали Окомтун ("каменная колонна"). Учёным пришлось идти до него по джунглям 60 километров. Среди прочих зданий они обнаружили несколько конструкций пирамидальной формы высотой около 15 метров. Возможно, когда-то на этом месте было помещение с колоннами.

Город удалось найти благодаря современным технологиям. Археологи просканировали территорию при помощи лидара — прибора, измеряющего расстояние путём излучения света и замера времени его возвращения на приёмник. Если бы не это, постройки остались бы скрыты за деревьями.