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23 июня, 04:52

Археологи обнаружили Стоунхендж в Нидерландах возрастом около 4000 лет

Нидерландские археологи нашли древнее религиозное сооружение возрастом около 4000 лет. Образующую круг находку назвали Стоунхенджем Нидерландов, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Раскопки святилища под открытым небом начались в 2017 году около города Тил примерно в 50 километрах к юго-востоку от Утрехта. Оно представляет собой курган, в котором находятся останки около 60 мужчин, женщин и детей. Также сооружение выполняло роль солнечного календаря, так как имело несколько ходов, в которые в определённые дни проникал солнечный свет.

Неизвестный мир: Археологи случайно наткнулись на загадочное древнее сооружение и не могут понять, что это

Неизвестный мир: Археологи случайно наткнулись на загадочное древнее сооружение и не могут понять, что это

Главный холм имеет диаметр около 20 метров, а его проходы выстроены в линию, чтобы служить календарём для определения важных дней, включая праздники и время сбора урожая. Исследователи также нашли ещё два кургана меньшего размера. Как рассказали археологи, три кургана использовались в качестве захоронений примерно 800 лет.

В одной из могил была найдена стеклянная бусина, которую изготовили в Месопотамии, на территории современного Ирака. В Нидерланды она прибыла, проделав пять тысяч километров.

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II

Ранее на юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов. Так, археологи нашли пять полностью мумифицированных животных и ещё пять частично — в виде черепов.

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YouTube / Quantend

Юлия Коновалова
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