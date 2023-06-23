Археологи обнаружили Стоунхендж в Нидерландах возрастом около 4000 лет

Нидерландские археологи нашли древнее религиозное сооружение возрастом около 4000 лет. Образующую круг находку назвали Стоунхенджем Нидерландов, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Раскопки святилища под открытым небом начались в 2017 году около города Тил примерно в 50 километрах к юго-востоку от Утрехта. Оно представляет собой курган, в котором находятся останки около 60 мужчин, женщин и детей. Также сооружение выполняло роль солнечного календаря, так как имело несколько ходов, в которые в определённые дни проникал солнечный свет.

Главный холм имеет диаметр около 20 метров, а его проходы выстроены в линию, чтобы служить календарём для определения важных дней, включая праздники и время сбора урожая. Исследователи также нашли ещё два кургана меньшего размера. Как рассказали археологи, три кургана использовались в качестве захоронений примерно 800 лет.

В одной из могил была найдена стеклянная бусина, которую изготовили в Месопотамии, на территории современного Ирака. В Нидерланды она прибыла, проделав пять тысяч километров.