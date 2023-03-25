Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II

Археологи нашли статуи нескольких фараонов во время раскопок в храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279–1213 годы до нашей эры). Об этом пишет MailOnline.

Храм основал именно Рамсес II, поэтому неудивительно, что в святилище его постамент. Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126–1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323–1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595–589 годы до нашей эры). Также учёные нашли скульптуру фараона, однако личность статуи предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам, возраст этой статуи — около четырёх тысяч лет.

Храмы Солнца строили в 1550–1070 году до нашей эры. Эти сооружения возводились в честь бога Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь, а также фараонов. Люди верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы.