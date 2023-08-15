Учёные нашли артефакты, перевернувшие представление о Куликовской битве

Археологи в ходе раскопок древнерусского селища Себино-2 нашли новые артефакты, доказывающие, что у Куликовской битвы были свидетели. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", ранее считалось, что места легендарного сражения были глухими, но находка учёных доказала, что здесь было поселение.

По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук, замдиректора музея-заповедника Андрея Наумова, одной их самых интересных находок текущего года стал раздавленный горшок примерно первой четверти XVI века. Очевидно, что у жителей окрестностей Куликова поля была традиция вкапывать в землю свои сосуды для хранения.

Последние артефакты, найденные на Куликовом поле. Фото © Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Как предположила хранитель фондов музея-заповедника, кандидат исторических наук Татьяна Наумова, горшок использовался именно для хранения зерна, а не приготовления пищи: в последних целях использовались небольшие сосуды, тогда как найденный имеет "очень приличный объём" — порядка пяти литров.

Причём находки учёных, указал Наумов, доказывают выдвинутую гипотезу о том, что в районе Куликова поля, в Епифанском уезде, в XV–XVI были жилые поселения. Ранее же считалось, что на территории Дикого поля в районе битвы никто не жил.

Последние артефакты, найденные на Куликовом поле. Фото © Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

"Оказывается, в это время здесь жили люди, хотя их поселения не упоминаются в писцовых книгах XVI века. Можно предположить, что местные жители были зрителями Куликовской битвы. Эту загадку нам предстоит разгадать", — добавил историк.

В пользу теории также говорит найденный огромный погреб-ледник, в который, по всей видимости, сбрасывали бытовые отходы. А внутри за шесть веков накопились целые слои битой керамики и золы.

Были и иные находки, сделанные участниками экспедиции: ременные пряжка и накладка, наконечник стрелы, рыболовный крючок, шип остроги, лезвия ножей, криноконечный крест, скоба, соединённые между собой два кольчужных кольца и много другого.

Само Себино-2 представляет собой большое поселение на реке Мокрая Табола, считавшееся спутником большого Донского торгового пути времён Куликовской битвы. По мнению историков, в XIV-XV веках там возник большой комплекс сёл размером около 15 гектаров.

