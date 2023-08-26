Китайские учёные нашли доисторического панцирного дракона

Археологи обнаружили неолитического панцирного дракона из раковин мидий в ходе раскопок в городе Чифэн, расположенном на территории Внутренней Монголии. Об этом сообщает издание Global Times.

Открытие стало одной из важнейших находок, позволяющих заполнить пробел в знаниях о символизме, в частности символах в виде дракона, характерных для раннего периода культуры Хуншань. Президент Института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии Сун Цзиньшань заявил, что найденный дракон появился раньше культового дракона С-образной формы, который был изготовлен из нефрита.

Как рассказал руководитель раскопок Ху Чунбо, артефакт длиной около 20 сантиметров состоит из нескольких раковин мидий. Причём выполнен он намного реалистичнее и натуральнее в сравнении с нефритовым драконом. Рядом были найдены фрагменты двух керамических изделий, также типичных для культуры Хуншань.

Примечательно, что раньше нефритовые артефакты культуры Хуншань были найдены лишь в элитных гробницах, а этот артефакт находился не в захоронении. Однако не исключено, что участок, где проводились раскопки, имел сакральный смысл для жившего в то время населения. Согласно одному из предположений, это был ключ к духовному миру для жителей деревень.