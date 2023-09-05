Грузия резко открестилась от переноса Дня Победы на 8 мая

Парламент Грузии не поддержал законодательную инициативу оппозиционного депутата Теоны Акубардии о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая. Выступая с трибуны, автор предложения обосновала свою позицию тем, что окончание Второй мировой войны следует праздновать в один день с Европой, а не с Россией. Однако поддержки достаточного количества единомышленников Акубардия не сыскала: за перенос высказалось всего 20 грузинских депутатов при необходимом минимуме в 76.

Отметим, что законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая раскритиковали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". По их мнению, инициатива может привести к расколу общества, которое привыкло отмечать праздник 9 мая.