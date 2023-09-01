В Грузии начали процедуру импичмента президента
Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU
Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу, несмотря на отказ правительства.
"Для доведения до конца импичмента требуется поддержка ста парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", — заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
В Конституции Грузии говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. И ранее грузинский кабмин не дал Зурабишвили разрешения на поездку в Европу, куда она собиралась ради обсуждения вопроса о вступлении в ЕС. Тем не менее Зурабишвили всё же вылетела в Германию, где встретилась с президентом Вальтером Штайнмайером.
А ранее у президента Грузии случился конфликт с Georgian Airways. Зурабишвили сначала раскритиковала решение России возобновить прямые авиарейсы, а затем объявила личный бойкот начавшей летать в Москву грузинской авиакомпании. В ответ Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата и обещала не пускать её в свои самолёты.