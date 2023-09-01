В Грузии начали процедуру импичмента президента

"Для доведения до конца импичмента требуется поддержка ста парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", — заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

В Конституции Грузии говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. И ранее грузинский кабмин не дал Зурабишвили разрешения на поездку в Европу, куда она собиралась ради обсуждения вопроса о вступлении в ЕС. Тем не менее Зурабишвили всё же вылетела в Германию, где встретилась с президентом Вальтером Штайнмайером.