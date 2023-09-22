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22 сентября, 12:14

Экстрасенс Шепс раскрыл запрещённый способ, как манипулировать и приворожить мужчину

Александр пришёл к Иде с Олегом, и началось безумие. Неужто сильнейшие участники "Битвы экстрасенсов" поведали секрет, как манипулировать мужчиной? Да. Покорить любого можно всего одним действием.

В свежем выпуске авторского шоу блогера и телеведущей Иды Галич "Есть вопросики", где приглашённые гости отвечают на интересующие вопросы прохожих, гостями оказались сильнейшие экстрасенсы — братья Александр и Олег Шепс. В ходе беседы старший и более опытный эзотерик рассказал, как навсегда привязать к себе мужчину. При этом сделать можно это с помощью одного простого жеста.

Экстрасенсы Александр и Олег Шепс на шоу Иды Галич "Есть вопросики" раскрыли тайну простого, но очень действенного приворота. Фото © YouTube / Galich Ida

Экстрасенсы Александр и Олег Шепс на шоу Иды Галич "Есть вопросики" раскрыли тайну простого, но очень действенного приворота. Фото © YouTube / Galich Ida

Александр Шепс рассекретил тайну самого действенного приворота. По его словам, подарок или любой предмет, полученный из рук в руки, который можно завязать в узел или закрыть на замок, — это и есть то, что способно привязать партнёра раз и навсегда.

В идеале дарить такой предмет нужно левой рукой. К таким вещам относятся: шарф, галстук, ремень, браслет и прочие соответствующие описанию презенты. Важное правило — вы должны сами застегнуть, завязать или закрыть на замочек этот предмет на его теле.

Экстрасенс Александр Шепс рассказал, как незаметно приворожить мужчину. Видео © YouTube / Galich Ida

В ответ Ида Галич призналась, что дарила бывшему супругу Алану Басиеву браслеты. Причём не просто преподносила аксессуар, но и сама застёгивала его ему на руке. Она также добавила, что расставание произошло по её инициативе.

Дело в том, что, когда человек получает такой подарок, он, как правило, не может его просто так снять. Он будет постоянно испытывать чувства к тому, кто этот презент преподнёс. Ведь с помощью этого ритуала вы вторглись в его биополе.

"Когда такое происходит, человек неосознанно не может сказать "нет" и всегда испытывает перед вами чувство вины. Какая бы ссора ни произошла, он всегда будет испытывать чувство неловкости. А на самом деле вы в его биополе вторглись", пояснил Александр Шепс.

Почему нельзя жать руки незнакомцам? Шокирующий ответ от экстрасенсов. Видео © YouTube / Galich Ida

Кроме того, братья-экстрасенсы порекомендовали зрителям не протягивать просто так руку человеку, о котором вы мало что знаете. Ведь любой тактильный контакт открывает человека для приворотов, заговоров, порчи, особенно если у того нет никакого защитного амулета.

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VK / lexenergy86 / фотографы VK / le__art, VK / stas_knyazev_rnd

Виктория Дитрих
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