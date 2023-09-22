День осеннего равноденствия 2023: Почему нельзя ссориться и как приманить удачу 23 сентября

День осеннего равноденствия — это астрономически важная дата, когда Солнце переходит из Северного полушария в Южное. В беседе с LIFE нумеролог Элена Гамаюн рассказывает, что 23 сентября день и ночь станут практически равны.

Всегда, во всех странах, во все времена наши предки в этот период устраивали праздник — День благодарения природы за изобилие и процветание Элена Гамаюн Нумеролог

Эксперт рассказывает, что в этот особенный день просили у матушки-природы сытой зимы и хорошего урожая по осени. И, конечно, обязательно устраивались торжественные мероприятия, славили богов и богинь. В разных традициях это делалось по-иному, но смысл был единым.

"И, конечно же, период считался очень магическим. Равноденствие занимает не только один день", — подчёркивает нумеролог. В конкретную дату — в 2023 году это 23 сентября — наступает равноденствие. Но шлейф этого праздника продолжается ещё 3–4 дня.

Что нельзя делать 23 сентября, в день осеннего равноденствия 2023

День осеннего равноденствия 2023: история праздника и главные правила

Чтобы весь следующий год был богатым и сытым, на праздник не жалели продуктов и готовили много вкусностей.

Считалось дурной приметой на день осеннего равноденствия накрывать скудный стол. Верили, что тогда весь год будет голодным Элена Гамаюн Нумеролог

Но это не всё, что нельзя делать 23 сентября. Нумеролог рассказывает, что в день осеннего равноденствия неблагоприятно разводить конфликты и ссоры. Также не нужно пребывать в плохом и грустном настроении. "Потому что негативные мысли могут разрушить энергию счастливого будущего и привести к неудачам", — подчёркивает Элена Гамаюн.

Что обязательно нужно сделать в равноденствие, когда день и ночь станут равными

Как равноденствие отмечали на Руси и что нельзя делать 23 сентября. Фото © Freepik / vecstock

Наши предки в день осеннего равноденствия делали очень много оберегов, например, из рябины. Считалось, что такой амулет будет защитным. Также 23 сентября хорошо было проводить обряды и практики на привлечение денег и удачи. Ещё очень хорошо было чиститься от негатива, то есть делать ритуалы на избавление от него.

"Самый простой ритуал, который дошёл до наших дней, — на листе написать всё, от чего вы хотите освободиться: страхи, неудачи, долги, зависть или какие-то неприятности. И, конечно же, сжечь с особым заговором. Можно сказать: "Иди туда, откуда пришло" или прочитать заговор на освобождение от долгов", — рассказывает нумеролог.

В этот день Солнце наделено особой силой. И, как верили наши предки, оно помогает совершить очищение и привлечь благоприятные события.

Как день осеннего равноденствия отмечали на Руси

Важные обряды на день равноденствия 2023: что нужно сделать на удачу. Фото © Freepik

В разных странах день осеннего равноденствия называется по-разному. Например, в кельтской традиции он называется Мабон, а наши предки называли его — Осенины. По традиции на Руси праздник осени и урожая проводился в честь окончания основных сельскохозяйственных работ. В эти дни было благоприятно накрывать богатые столы, на эти дни назначались свадьбы.

"Наши предки в день осеннего равноденствия всегда украшали дом — для привлечения удачи и процветания, чтобы задобрить богинь природы. Например, атрибуты и символы праздника — это золотой, красно-коричневый, жёлтый, оранжевый цвет", — говорит эксперт.

В чём смысл равноденствия, которое наступит 23 сентября

Главный смысл дня осеннего равноденствия — называется он ещё Мабон или Осенины — отблагодарить матушку-природу за полученный урожай, за успехи и достижения Элена Гамаюн Нумеролог