Мужчины с какими качествами могли претендовать на роль фаворитов императрицы Екатерины II
При дворе шальной императрицы кавалеры соперничали за её благосклонность, но лишь немногие могли обрести заветный титул фаворита. Почему? Каким критериям должен был соответствовать любовник Екатерины II?
Когда речь заходит о правлении российской императрицы Екатерины II, зачастую вспоминают о её любострастии к фаворитам, число которых досужая молва доводит до двухсот. Но доподлинно известно только о двадцати трёх. Да, она окружила себя блестящими умами и довольно привлекательными джентльменами — могла позволить. Эти мужчины были не просто игрушками для утех и глупыми мальчишками, они влияли на политику государства и отличались харизмой. А каким требованиям должны были соответствовать мужчины, претендующие на роль фаворитов Екатерины Великой? Что бы указала шальная императрица на сайте знакомств относительно пожеланий к потенциальным кавалерам?
1. Стратегическая смекалка
Основными качествами, которыми должен был обладать фаворит Екатерины II, являлись острый ум, смекалка и стратегическое мышление. Фрагмент картины © Портрет Г. А. Потёмкина (1739-1791 г.), художник Иоганн Баптист / Wikipedia.org
Екатерина II не была пешкой в любовной игре и ожидала, что её фаворитами станут умные мужчины со стратегическим мышлением. Будь то государственные вопросы или тонкий танец ухаживания, смекалка и находчивость были верным способом выделиться в её глазах. За острый ум императрица влюбилась в Потёмкина. Поэт Державин написал о Григории в торжественных "Хорах" так: "Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, другою топчет он вселенны берега".
2. Революционный дух
Екатерина была дальновидной правительницей и ценила любовников, разбирающихся в тонкостях государственной политики. Люди с революционными идеями и глубоким пониманием управления часто захватывали её сердце. Эти мужчины не были примерными семьянинами и тихими подмастерьями. В любой момент "плохиш" мог разобраться с неприятелями, устроить дворцовый переворот, что и сделали её фавориты.
3. Образованность
Какими качествами обладали мужчины, достойные стать фаворитами самой Екатерины Великой? Картина © Портрет А. Д. Ланского, 1780 г., художник Левицкий Д.Г. / Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia.org
Эпоха Екатерины Великой знаменуется "золотым веком" Российской империи, культурную и политическую жизнь которой царица возвела до европейского уровня. Образование было краеугольным камнем правления императрицы, и она восхищалась любовниками, разделявшими её страсть к учёбе. Будь то литература, наука или искусство, желание интеллектуально расти являлось чертой, которой она дорожила.
Например, про своего фаворита Александра Ланского Екатерина в 1782 году писала в одном из писем: "Он всё "пожирает". В одну зиму он "пожирал" поэтов и поэмы, в другую — несколько историков, романы нам надоедают, и мы увлекаемся Альгаротти и его товарищами. Не получив образования, мы приобретаем бесчисленные познания, и мы любим только общество самое образованное".
4. Музыкальный талант
Екатерина известна своей любовью к искусству, а музыкальный голос и умение играть на скрипке были подобны стрелам Купидона для её сердца. Те, кто мог спеть ей серенаду, имели явное преимущество перед остальными. Так завоевал сердце императрицы Иван Николаевич Римский-Корсаков. Его назначили флигель-адъютантом. Молодой человек был на 25 лет младше Екатерины — он покорил её игрой на скрипке и голосом. "Все — не только люди, но и животные — заслушиваются его игрой", — найдено в записях Екатерины II. Именно ради Римского-Корсакова императрица приглашала в Россию музыкантов со всего мира.
5. Молодость
Екатерина II ценила в своих фаворитах молодость, энтузиазм и юношескую энергию. Многие любовники императрицы были младше её на несколько десятков лет. Картина © Портрет С.В. Салтыкова, неизвестный художник / Государственный Эрмитаж / Wikipedia.org
Екатерина II, будучи мудрой и опытной, питала слабость к юношеской энергии и энтузиазму. Большинство мужчин шальной императрицы были младше её более чем на 20 лет. "Он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравниться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приёмов, какие дают большой свет и особенно двор. Ему было 25 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся… Я не поддавалась всю весну и часть лета", — зафиксировано в "Записках Екатерины" о Сергее Салтыкове.
"Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия" / художник Левицкий Д.Г., 1783 год / Русский музей / Wikipedia.org