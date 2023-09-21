Мужчины с какими качествами могли претендовать на роль фаворитов императрицы Екатерины II

Когда речь заходит о правлении российской императрицы Екатерины II, зачастую вспоминают о её любострастии к фаворитам, число которых досужая молва доводит до двухсот. Но доподлинно известно только о двадцати трёх. Да, она окружила себя блестящими умами и довольно привлекательными джентльменами — могла позволить. Эти мужчины были не просто игрушками для утех и глупыми мальчишками, они влияли на политику государства и отличались харизмой. А каким требованиям должны были соответствовать мужчины, претендующие на роль фаворитов Екатерины Великой? Что бы указала шальная императрица на сайте знакомств относительно пожеланий к потенциальным кавалерам?

1. Стратегическая смекалка

Основными качествами, которыми должен был обладать фаворит Екатерины II, являлись острый ум, смекалка и стратегическое мышление. Фрагмент картины © Портрет Г. А. Потёмкина (1739-1791 г.), художник Иоганн Баптист / Wikipedia.org

Екатерина II не была пешкой в ​​любовной игре и ожидала, что её фаворитами станут умные мужчины со стратегическим мышлением. Будь то государственные вопросы или тонкий танец ухаживания, смекалка и находчивость были верным способом выделиться в её глазах. За острый ум императрица влюбилась в Потёмкина. Поэт Державин написал о Григории в торжественных "Хорах" так: "Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, другою топчет он вселенны берега".

2. Революционный дух

Екатерина была дальновидной правительницей и ценила любовников, разбирающихся в тонкостях государственной политики. Люди с революционными идеями и глубоким пониманием управления часто захватывали её сердце. Эти мужчины не были примерными семьянинами и тихими подмастерьями. В любой момент "плохиш" мог разобраться с неприятелями, устроить дворцовый переворот, что и сделали её фавориты.

3. Образованность

Какими качествами обладали мужчины, достойные стать фаворитами самой Екатерины Великой? Картина © Портрет А. Д. Ланского, 1780 г., художник Левицкий Д.Г. / Государственная Третьяковская галерея / Wikipedia.org

Эпоха Екатерины Великой знаменуется "золотым веком" Российской империи, культурную и политическую жизнь которой царица возвела до европейского уровня. Образование было краеугольным камнем правления императрицы, и она восхищалась любовниками, разделявшими её страсть к учёбе. Будь то литература, наука или искусство, желание интеллектуально расти являлось чертой, которой она дорожила.

Например, про своего фаворита Александра Ланского Екатерина в 1782 году писала в одном из писем: "Он всё "пожирает". В одну зиму он "пожирал" поэтов и поэмы, в другую — несколько историков, романы нам надоедают, и мы увлекаемся Альгаротти и его товарищами. Не получив образования, мы приобретаем бесчисленные познания, и мы любим только общество самое образованное".

4. Музыкальный талант

Екатерина известна своей любовью к искусству, а музыкальный голос и умение играть на скрипке были подобны стрелам Купидона для её сердца. Те, кто мог спеть ей серенаду, имели явное преимущество перед остальными. Так завоевал сердце императрицы Иван Николаевич Римский-Корсаков. Его назначили флигель-адъютантом. Молодой человек был на 25 лет младше Екатерины — он покорил её игрой на скрипке и голосом. "Все — не только люди, но и животные — заслушиваются его игрой", — найдено в записях Екатерины II. Именно ради Римского-Корсакова императрица приглашала в Россию музыкантов со всего мира.

5. Молодость

Екатерина II ценила в своих фаворитах молодость, энтузиазм и юношескую энергию. Многие любовники императрицы были младше её на несколько десятков лет. Картина © Портрет С.В. Салтыкова, неизвестный художник / Государственный Эрмитаж / Wikipedia.org