Психолог рассказала, со скольки лет ребёнку можно играть в карты

Детский психолог Екатерина Маденко опровергла мнение, что азартные карточные игры — истинное зло. Дети могут играть и в покер, и в "дурака" и в "пьяницу", и в "сто одно", в "козла" но, без ставок на деньги. При этом играть с ребёнком до шести лет в карточные игры, не стоит, отметила эксперт.

"Карты развивают не только математические способности, но также стратегию, логическое мышление. Можно научить играть и в покер, и в "пьяницу", и в "козла", и в "сто одно". Конечно, в этом случае родитель должен показать, образцовое поведение как следует, и раньше шести лет не стоит с ребёнком играть в карточные игры", — отметила Маденко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, азарт возникает у человека в процессе любой деятельности. Необходимо понаблюдать за поведением ребёнка в момент игры и посмотреть на его уровень азарта. Маденко добавила, что степень вовлечённости разнится у каждого человека.

"Говорите детям, что игры на деньги запрещены, даже если уговаривают. Объясните, что это приводит не только к нарушению закона, но и к сильным зависимостям, с которыми человек самостоятельно справиться не может. По сути, адреналиновая игла возникает так, как и любая зависимость, и неважно — игровая алкогольная или наркотическая", — заключила психолог.