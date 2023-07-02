Россиянам объяснили, как распознать игроманию у детей

Отсутствие социальной жизни и плохая успеваемость могут говорить о наличии у школьника игромании, предупредил психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин. В разговоре с "Газетой.ru" врач отметил, что зависимости больше подвержены мальчики подросткового возраста.

С такой проблемой обычно к врачу обращаются родственники игроманов, уточняет Гагин. Родители жалуются, что ребёнок весь день проводит в компьютере, не ведёт социальную жизнь и прогуливает учёбу. Они говорят, что "всё началось в подростковом возрасте, снизилась успеваемость, прошлые интересы пропали, друзей стало меньше либо они исчезли".

По словам психиатра, грань между азартом и игроманией тонкая: в первом случае человек ещё может контролировать себя, а во втором — у него зависимость.

"Когда человек перестаёт себя контролировать, у него пропадает критика к своему состоянию. Поэтому зависимость может заметить кто-то из родственников или близких людей. Сам игроман этого не заметит", — заключил врач.