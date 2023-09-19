Названо пять признаков формирования игровой зависимости у ребёнка

Игромания тоже может стать зависимостью. Если у ребёнка происходит фокусировка на одном объекте или чрезмерная вовлечённость в какой-то процесс, при этом круг остальных интересов сужается, рушатся все сферы жизни. О том, как отличить детский азарт от формирования опасной зависимости, в беседе с "Газетой.ru" рассказала клинический психолог, руководитель реабилитационного центра клиники доктора Исаева "Двойной диагноз" Татьяна Метелёва.

Специалист назвала пять признаков формирования зависимости: постоянное возрастание уделяемого игре времени; сужение кругозора, безразличие ко всему, кроме игры; отдаление от семьи, друзей, одноклассников; отключение от внешнего мира во время игры (ребёнок не идёт на контакт, не реагирует на обращения к нему); синдром отмены.

"Именно появление синдрома отмены является важнейшим маркером любой зависимости. Отсутствие "объекта" в зоне досягаемости вызывает негативные эмоции, ухудшение самочувствия, снижение активности. Так, ребёнок может испытывать тревогу и беспокойство при любых попытках ограничить его доступ к играм", — объяснила Метелёва, добавив, что в дальнейшем проявляются и такие серьёзные физиологические симптомы, как нарушение режима сна, потеря потребности в еде, тахикардия, обильное потоотделение, тремор конечностей.

Психолог предупреждает: ругать ребёнка в такой ситуации ни в коем случае не следует. Нужно постараться выяснить, что его беспокоит. Скорее всего, таким образом он компенсирует какие-то недостающие ему в реальной жизни эмоции. Например, нередко с головой погружаются в игры дети-интроверты — таким нужно помочь наладить коммуникацию со сверстниками. И важно помнить, что излишнее увлечение чада компьютерными играми говорит о предрасположенности к формированию в дальнейшем более опасных зависимостей.