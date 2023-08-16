Педиатр пояснила, откуда у детей берётся лишний вес

Зачастую лишний вес у детей появляется из-за неправильного питания и нехватки физической активности. Об этом заявила врач высшей категории, педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

Она отметила, что ожирение провоцируют высококалорийная пища, обилие углеводов, фастфуд, а также наследственность. Взрослым, которые сами столкнулись с подобной проблемой, следует тщательно следить за рационом ребёнка, подчеркнула врач. Также внимательными надо быть родителям тех детей, которые почти весь день сидят за компьютером.

"Важно понимать: лишний вес, а тем более ожирение — это совсем не только эстетический дискомфорт. Сахарный диабет второго типа в сочетании с артериальной гипертонией, которая также часто возникает на фоне избыточной массы тела, может привести к ранним, до 40 и даже до 30 лет, инфарктам и инсультам", — сказала врач в беседе с РИАМО.

Согласно докладу ВОЗ о проблеме ожирения в Европе, заболевания, связанные с лишним весом, приводят к смерти 12 миллионов людей ежегодно. Распространено мнение, что к лишнему весу больше склонны девочки, однако ожирение в возрасте 5–15 лет чаще встречается у мальчиков. Дети, у которых есть проблемы с пищевым поведением, могут столкнуться с нарушением работы ЖКТ и опорно-двигательного аппарата, а также задержкой полового развития и проблемами с кожей.