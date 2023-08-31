Психолог объяснила, какие женщины выбирают мужчину-игромана

Мужчина считается игроманом, если не может прожить ни дня без компьютерной игры, а также у него отсутствуют другие увлечения. Об этом "Тульской службе новостей" рассказала психолог Майя Андрияничева.

"Если человек нормально социализирован, имеет и другие интересы в жизни, то абсолютно нормально, если в какой-то момент ему хочется уделить время компьютерным играм", — объяснила она.

В этом случае, по её словам, речь идёт об одном из способов отдохнуть. Такой мужчина легко может отказаться от игр, у него нет головных болей, бессонницы, перенапряжения. Однако если у человека наблюдаются такие симптомы, как сокращение числа друзей, отсутствие интереса к реальной жизни, проблемы на работе, невозможность самостоятельно отойти от компьютера и агрессия в сторону близких, то это игромания.

Мужчина начинает терять здоровье, его постоянно преследуют раздражительность, неврозы, проблемы со сном, уточнила психолог. По её мнению, самостоятельно вылечить игроманию невозможно, следует обратиться к специалистам. При этом жена не должна терпеть подобное поведение мужа, предупредила эксперт.

Она отметила, что обычно определённый типаж женщин выбирает себе партнёра-игромана, ей нравится "спасать" мужчину и быть в ситуации созависимости, не отдавая себе отчёта в этом. Андрияничева подчеркнула, что таких мужей не исправить своими силами, он просто будет играть тайком или вне дома.