Женщинам рассказали, как сохранить семью, если муж очень ревнив

Если ревнивый мужчина не даёт женщине покоя своими страхами, то решить проблему поможет честный и спокойный разговор. Об этом заявила семейный психолог Ольга Романив. Она посоветовала подумать, что прекрасный пол делает со своей стороны, чтобы в отношениях царило доверие.

"В некоторых ситуациях может быть достаточно простого разговора по душам о чувствах и о том, как его ревность негативно влияет на вас и ваши отношения. Спокойствие, честность и открытость — лучший способ обсудить все проблемы в паре, выслушать точку зрения партнёра, договориться о границах и наладить отношения", — отметила Романив в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт посоветовала показать свою любовь мужу, чтобы он понимал, что занимает важное место в сердце. Нужно также продемонстрировать преданность и равновесие в паре. Но если беседа по душам не помогла, надо подумать, что является причиной ревности. Если партнёр без повода раздувает из мухи слона, лучше совместно пройти семейную психотерапию.