Женщинам рассказали, как сохранить семью, если муж очень ревнив
Психолог Романив посоветовал спокойно и честно говорить с ревнивцами
Если ревнивый мужчина не даёт женщине покоя своими страхами, то решить проблему поможет честный и спокойный разговор. Об этом заявила семейный психолог Ольга Романив. Она посоветовала подумать, что прекрасный пол делает со своей стороны, чтобы в отношениях царило доверие.
"В некоторых ситуациях может быть достаточно простого разговора по душам о чувствах и о том, как его ревность негативно влияет на вас и ваши отношения. Спокойствие, честность и открытость — лучший способ обсудить все проблемы в паре, выслушать точку зрения партнёра, договориться о границах и наладить отношения", — отметила Романив в беседе с порталом "Страсти".
Эксперт посоветовала показать свою любовь мужу, чтобы он понимал, что занимает важное место в сердце. Нужно также продемонстрировать преданность и равновесие в паре. Но если беседа по душам не помогла, надо подумать, что является причиной ревности. Если партнёр без повода раздувает из мухи слона, лучше совместно пройти семейную психотерапию.
По мнению Романив, у ревнивых низкая самооценка, такие люди не уверены в себе. Они думают, что недостаточно привлекательны, поэтому переживают, что половинка может уйти. Кроме того, ревность может развиться из-за предательства близкого человека. Психолог добавила, что такой тревожный мужчина боится, что не получает достаточного внимания и заботы.
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