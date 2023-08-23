Названы 5 ситуаций в отношениях, когда лучше промолчать

Молчание позволяет нам сохранить энергию, которая обычно тратится при общении. Это возможность для саморефлексии, внутреннего размышления и обдумывания ситуации. С помощью молчания человек даже может поддержать близкого, рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

В беседе с порталом "Страсти" специалист перечислила ситуации, когда стоит помолчать. Во-первых, это необходимо в момент раздражения. В эмоционально заряженном состоянии человек может обидеть или сказать что-то не то, о чём потом пожалеет. Нужно успокоиться, а потом уже поговорить на спокойных тонах. Вторая ситуация: когда слова могут ранить. Иначе говоря, если есть риск, что человек неправильно поймёт вас, то воздержитесь от реплик.

Промолчать нужно и в случае, если не обладаете полной информацией. Четвёртая ситуация: когда человеку нужно внимание. Собеседник может просто нуждаться в интересе к своей персоне или ему хочется высказаться. И в этом случае важна поддержка и умение выслушать без слов. Также Кушалиева призывает промолчать, если осознаёте свою неправоту. Иначе попытки оправдаться или доказать точку зрения только усугубят ситуацию. Нейропсихолог отметила, что в каждом конкретном случае нужно внимательно оценивать обстановку и выбирать наиболее подходящий вариант поведения, ведь не всегда молчание — это золото.

"Есть ситуации, когда открытое общение и высказывание своих мыслей и чувств является важнейшим шагом для взаимопонимания, решения проблем и обретения доверия в отношениях", — заключила эксперт.