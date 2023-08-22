Бежать от такого партнёра: Названы главные признаки абьюзера

Понять, что партнёр в отношениях является абьюзером, то есть человеком, который стремится так или иначе подавить другого, помогут несколько признаков. О них рассказал психолог Константин Сибитев. По его словам, проявляться могут как некоторые из признаков, так и все сразу.

Так абьюзер обычно пытается контролировать партнёра и изолировать — от семьи, друзей и знакомых. Кроме того, он давит психологически и пытается убедить, что партнёр ничего не стоит без него, и может проявлять финансовый контроль и насилие.

Агрессия абьюзера может проявляться циклично и чередоваться с извинениями. Такой процесс может быть бесконечным. Чаще всего такие люди выбирают для себя в качестве партнёра женщин или девушек с синдромом "хорошей девочки".

"Этот типаж привлекает внимание из-за его склонности к самокритичности, желанию угодить и стремлению к согласию. Абьюзеры видят в таких женщинах потенциал для манипуляций и контроля", — отметил психолог в беседе с порталом "Страсти".

Он посоветовал выходить из абьюзивных отношений. Для начала нужно признать проблему, рассказать о ней близким, разработать стратегию и быть готовым к трудностям.