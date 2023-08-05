Россиянам рассказали, как распознать "токсичного" человека ещё до начала разговора

До начала беседы выявить "токсичного" человека, то есть настроенного на негатив в отношениях, крайне сложно, потому что у всех разные психотипы. Чтобы "прочитать" собеседника, прежде всего необходимо проанализировать его поведение, и желательно это сделать до начала общения, рассказал Лайфу тренер по публичным выступлениям, ораторскому искусству и деловому общению, профайлер Дмитрий Мезенцев.

Так, если пред вами демонстративный выскочка, у которого всё в жизни происходит театрально, то, вероятнее всего, вы имеете дело с истероидом. У таких людей, как правило, широкие, открытые, тёплые жесты, уверенная походка, немного задранная голова, приподнятые брови и округленные глаза. Чаще всего они выделяются среди других, так как разговаривают громко и эмоционально. Ещё один психотип, на котором акцентировал внимание Мезенцев, — это параноял (параноидальный тип личности). Такие люди обладают сильной нервной системой, при этом важно осознавать, что они представляют собой довольно непростого в общении человека. Параноял никогда не станет жертвой чьих-то убеждений, будет всегда стоять на своём, поэтому этот психотип может считаться токсичным.

"У паранояла будет много резких движений, очень сильная демонстрация рук, резкие и колющие движения. В разговоре он будет сильно выделять отдельные слова, демонстрировать свою компетентность и властность", — добавил собеседник Лайфа.

Если же пред вами замкнутый, странный и холодный по эмоциям человек, то, скорее всего, вы имеете дело с шизоидом. По словам профайлера, люди данного психотипа по невербалике будут мягкими, спокойными, в чём-то даже отрешёнными. В разговоре шизоид может просто кинуть взгляд на собеседника и уйти обратно в себя. Часто это принимают за токсичность и незаинтересованность, но это может быть вовсе не так. Поэтому на начальном этапе Мезенцев советует не делать поспешных выводов.

Чтобы вовремя понять, что перед вами токсичный человек, также можно погрузить собеседника в определённые обстоятельства и понять, как он будет реагировать. Для начала, по словам профайлера, нужно понаблюдать за человеком, когда он в спокойном состоянии, а потом следует немного сменить психологическую обстановку и посмотреть, как он будет себя вести при стрессе и неуверенности.

"Однако важно помнить, что какая-то негативная реакция человека будет необязательно токсичностью. Это всё ещё может быть защитной реакцией, волнением, подсознательным инстинктом самосохранения и так далее", — предупредил Мезенцев.