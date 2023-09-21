Россиянам рассказали, как отличить обычные опята от опасных ложных

В сентябре в России начинается охота на ароматные опята. О том, как отличить обычные грибы от опасных ложных, рассказали в РИА "ФедералПресс".

Осенние опята активно дают плоды с сентября по ноябрь. Грибы любят влагу и прохладу, растут на пеньках и мёртвых стволах большими кучками. Больше всего опята любят лиственные породы — берёзу, осину, ольху. Распознать обычные можно по следующим признакам:

Запах. Осенние опята имеют грибной запах. А вот у ложных опят аромат более земляной.

Шляпка . Шляпка гриба достигает от трёх до 12 сантиметров в диаметре. Окрас бежевый или коричневый. Середина шляпки светлого цвета, по краям тёмного. У молодых опят верхушка в мелких крапинках.

. Шляпка гриба достигает от трёх до 12 сантиметров в диаметре. Окрас бежевый или коричневый. Середина шляпки светлого цвета, по краям тёмного. У молодых опят верхушка в мелких крапинках. Пластинки под шляпкой . Пластинки обычных опят — розоватые или светло-коричневого цвета. Взрослые грибы обладают коричневыми пластинками.

. Пластинки обычных опят — розоватые или светло-коричневого цвета. Взрослые грибы обладают коричневыми пластинками. Кольцо на ножке . Осенние опята имеют юбочку или кольцо под шляпкой одного цвета с ножкой и пластинками. У молодых грибов юбочка пышная, скрывающая пластинку шляпки. А у взрослых грибов остаются от юбочки небольшие кольца.

. Осенние опята имеют юбочку или кольцо под шляпкой одного цвета с ножкой и пластинками. У молодых грибов юбочка пышная, скрывающая пластинку шляпки. А у взрослых грибов остаются от юбочки небольшие кольца. Ножка гриба. Высота достигает десяти сантиметров. Ножки осенних опят плотные и мясистые и имеют волосистую мякоть. Внизу ножка тёмная, а сверху светлая.

"Нередко на одном участке и даже на одном пне с осенними опятами соседствуют другие виды опят или похожие на них грибы. Среди них есть и съедобные, и несъедобные экземпляры. В общем смысле ложные опята отличаются от осенних цветом шляпок и колец, плотностью ножек, оттенками пластинок. Также у отдельных видов лжеопят есть свои особенности, которые стоит запомнить", — говорится в инструкции агентства.

Среди опят есть опасные и несъедобные. У отдельных видов ложных опят опять есть свои признаки.

Ложноопёнок кирпично-красный . Шляпка кирпичного цвета, иногда с зелёным, фиолетовым или серым оттенком пластинки. По запаху такие грибы трудно обнаружить, только по горьковатому вкусу.

. Шляпка кирпичного цвета, иногда с зелёным, фиолетовым или серым оттенком пластинки. По запаху такие грибы трудно обнаружить, только по горьковатому вкусу. Галерина окаймлённая . Это опасный и ядовитый гриб, который может привести к смерти. Его можно узнать по гладкой, плоской шляпке ржавого цвета. Гриб покрыт белёсым налётом.

. Это опасный и ядовитый гриб, который может привести к смерти. Его можно узнать по гладкой, плоской шляпке ржавого цвета. Гриб покрыт белёсым налётом. Ложноопёнок серно-жёлтый. Тоже опасный гриб, который вызывает расстройство ЖКТ. Доводит до рвоты и потери сознания. Гриб отличается от обычного своим кислотно-жёлтым цветом и чёрной пластинкой. Имеет неприятный и горький запах.

Опытные собиратели опят рекомендуют подготовиться к походу за грибами заранее, узнать о видах, признаках и подстерегающих опасностях. Кроме того, можно скачать онлайн-определитель грибов. Например, Picture Mushroom, Seek, "Экогид: грибы и определитель". Сервис подскажет, какой гриб находится перед вами. И самое простое — узнать у опытных грибников. Обычно люди охотно откликаются на помощь.