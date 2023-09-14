Пожилых предупредили о скрытой опасности грибов

Несмотря на богатое наполнение витаминами и минералами, грибы считаются не самым лучшим продуктом для людей в возрасте. Содержащиеся в них нутриенты плохо усваиваются организмом и могут обострить хронические заболевания, предупредила эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова.

Специалист напомнила, что грибы известны своей трудноперевариваемостью. Именно поэтому любые недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом, печенью или почками, являются достаточной причиной для отказа от этого продукта. К списку противопоказаний врач добавила и повышенное артериальное давление.

"Мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион этот продукт на постоянной основе. Можно побаловать себя в сезон, но в небольших количествах", — рассказала Иванникова "Известиям".

Минимизировать вред от продукта можно, если есть его в варёном, тушёном или запечённом виде. В то же время солёные грибы повышают артериальное давление, а потому должны быть исключены из меню. Наибольшую же полезность для пожилых несёт не употребление лакомства, а его самостоятельный сбор.

"Это, прежде всего, физическая активность на свежем воздухе, которая, ко всему прочему, приносит удовольствие и улучшает настроение. Поэтому собирать грибы можно, главное — хорошо в них разбираться и выбирать для "тихой охоты" экологически чистые места", — резюмировала диетолог.