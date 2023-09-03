Врач назвала пять лучших блюд для укрепления здоровья осенью

Осенью многие люди страдают из-за недостатка энергии и падения иммунитета. Поэтому организм становится более чувствительным к сезонным заболеваниям. Врач – эндокринолог-диетолог многофункционального медицинского центра "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Сайыына Гоголева в беседе с Лайфом объяснила, какие продукты помогут укрепить здоровье в это время года.

Так, для улучшения метаболизма, синтеза витамина А и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний специалист советует есть блюда на основе тыквы (тушёная тыква, крем-суп из тыквы). Также рекомендуется морковь тёртая или на пару, запечённая репа.

Кроме того, стейк из лосося на пару или гриле благоприятно влияет на укрепление костей и снижение уровня холестерина. По словам Гоголевой, укрепить иммунитет помогут перцы фаршированные или тушёные. Противовоспалительным эффектом обладает айва, тушённая с овощами, или варенье из айвы. При этом грибы (жареные, тушёные или варёные) восполнят уровень витамина D и простимулируют синтез клеток иммунной системы.