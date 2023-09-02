Россиянам рассказали, почему осенью нужно налегать на чеснок и цветную капусту

Осень приносит людям недостаток энергии и падение иммунитета, из-за чего организм становится чувствительнее к сезонным простудным заболеваниям. О том, какие продукты помогут укрепить здоровье в этот сезон, Лайфу рассказала врач – эндокринолог-диетолог многофункционального медицинского центра "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Сайыына Гоголева.

"В первую очередь продукты, богатые витамином С: цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва, яблоки и другие фрукты. Как известно, витамин С — главный стимулятор иммунной системы, а также очень эффективный антиоксидант. Антиоксиданты помогают выводить из организма свободные радикалы, борются с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом", — посоветовала она.

Также, добавила диетолог, важны те продукты, которые богаты жирорастворимыми витаминами А, Е и К: тыква, репа, красная рыба и орехи. Их потребление укрепит мембраны клеток иммунной системы, помогая им лучше справляться с защитой организма от инфекции.

Кроме того, поможет в осенний период и витамин D, который в большом количестве содержится в молочных продуктах, морской рыбе, яйцах и грабах. Он способствует укреплению костей и повышению защищённости организма. Гоголева отметила, что большая часть россиян страдает от его нехватки даже в тёплое время суток.

Ещё осенью полезными будут продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием, среди которых лук, чеснок и имбирь. А полезная для нервной системы фолиевая кислота в большом количестве содержится в зелени и корнеплодах. В то же время грибы богаты селеном — одним из самых эффективных антиоксидантов.