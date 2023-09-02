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1 сентября, 22:34

Россиянам рассказали о неожиданном эффекте от употребления сырокопчёной колбасы

Диетолог Кондаурова: Сырокопчёная колбаса укрепляет мышцы и помогает иммунитету

Периодическое употребление сырокопчёной колбасы благоприятно сказывается на состоянии организма. Этому способствует содержащийся в мясе животный белок с незаменимыми аминокислотами, уверена диетолог-психолог Анастасия Кондаурова.

"Белок является важным питательным веществом для организма, необходимым для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и иммунной системы", — пояснила специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Впрочем, предупредила Кондаурова, налегать на сырокопчёные изделия тоже не стоит. Рацион должен быть максимально сбалансированным и состоять из различных продуктов, подытожила диетолог.

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Илья Пушкарев
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