Россиянам рассказали о неожиданном эффекте от употребления сырокопчёной колбасы
Диетолог Кондаурова: Сырокопчёная колбаса укрепляет мышцы и помогает иммунитету
Периодическое употребление сырокопчёной колбасы благоприятно сказывается на состоянии организма. Этому способствует содержащийся в мясе животный белок с незаменимыми аминокислотами, уверена диетолог-психолог Анастасия Кондаурова.
"Белок является важным питательным веществом для организма, необходимым для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и иммунной системы", — пояснила специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Впрочем, предупредила Кондаурова, налегать на сырокопчёные изделия тоже не стоит. Рацион должен быть максимально сбалансированным и состоять из различных продуктов, подытожила диетолог.
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