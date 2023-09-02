Россиянам рассказали о неожиданном эффекте от употребления сырокопчёной колбасы

Периодическое употребление сырокопчёной колбасы благоприятно сказывается на состоянии организма. Этому способствует содержащийся в мясе животный белок с незаменимыми аминокислотами, уверена диетолог-психолог Анастасия Кондаурова.

"Белок является важным питательным веществом для организма, необходимым для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и иммунной системы", — пояснила специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".