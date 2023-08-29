Стабилизируют давление и улучшают зрение: Названы полезные свойства кабачков

Кабачки являются крайне низкокалорийным продуктом, они очень полезны. Жидкость из кабачков легко усваивается клетками, на это не требуется дополнительной энергии. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

"Нельзя сказать, что кабачки невероятно богаты витаминами, но в них содержится ряд полезных веществ, благотворно влияющих на зрение, кожу и волосы. Кроме того, они положительно влияют на костную систему и стабилизируют давление", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам диетолога, кабачки способствуют выведению из организма целого ряда вредных веществ, поэтому они очень полезны для детей, пожилых и больных. Эти овощи запекают, отваривают и используют в супах, они хорошо идут как гарнир к запечённому мясу. Кабачки можно есть и сырыми, особенно молодые. Они быстро впитывают жир, поэтому жарить их не следует, так как от полезных свойств ничего не останется.