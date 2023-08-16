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16 августа, 15:48

Россиянкам рассказали, как сделать маску для лица из кабачков, которыми одарили родственники

Россиянам предложили делать из кабачков маску для лица

Если родственники одарили вас кабачками и вы не знаете, что с ними делать, то используйте их с пользой для кожи. Оказывается, из этого овоща можно сделать эффективную маску для молодости лица. О том, как её сделать, рассказало РИА "ФедералПресс".

Понадобятся сок или мякоть, ведь в них содержится максимум полезных веществ. Нужно очистить овощ от кожицы, а затем измельчить его на тёрке, в блендере или через мясорубку. Улучшить эффект поможет добавление желтка — такая маска отлично питает кожу и предотвращает появление морщин. Для её приготовления нужна ложка сока кабачка и одно яйцо. Всё это надо тщательно перемешать и нанести на лицо на 20 минут.

Россиянам дали совет, как отказаться от кабачков и не поссориться с родственниками

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Ранее россиянам объяснили, какие кабачки лучше употреблять в пищу. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах этого овоща.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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