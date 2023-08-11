Регион

Уведомления отключены

11 августа, 13:13

Россиянам рассказали, какие кабачки лучше употреблять в пищу

Гастроэнтеролог Кашух: В пищу рекомендуется употреблять недозрелые кабачки

Кабачок считается диетическим овощем, он не вызывает аллергических реакций и полезен для здоровья как взрослых, так и детей Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам медика, кабачок богат клетчаткой, которая полезна для пищеварительной системы, также этот овощ содержит пектин, калий, витамины А, С, РР и другие полезные соединения. Его можно употреблять в пищу в варёном, запечённом или жареном виде. Также особое внимание на кабачок следует обратить тем, кто хочет похудеть, ведь в ста граммах продукта содержится всего 24 калории.

"Рекомендуется использовать в пищу недозрелые плоды, молодые кабачки хорошо усваиваются организмом. <...> Но необходимо помнить, что при длительной термической обработке содержащиеся в кабачках витамины разрушаются", — резюмировала Кашух в интервью "Газете.ru".

Лучшие рецепты заготовок на зиму из баклажанов, грибов и кабачков, о которых вы не знали

Лучшие рецепты заготовок на зиму из баклажанов, грибов и кабачков, о которых вы не знали

Ранее нутрициолог перечислил продукты, употребление которых может ускорить старение организма. По словам эксперта, данная проблема особенно актуальна для людей, разменявших четвёртый десяток, так как в этом возрасте в организме происходит перестроение метаболизма и гормонов.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров