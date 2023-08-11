Россиянам рассказали, какие кабачки лучше употреблять в пищу

Кабачок считается диетическим овощем, он не вызывает аллергических реакций и полезен для здоровья как взрослых, так и детей Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам медика, кабачок богат клетчаткой, которая полезна для пищеварительной системы, также этот овощ содержит пектин, калий, витамины А, С, РР и другие полезные соединения. Его можно употреблять в пищу в варёном, запечённом или жареном виде. Также особое внимание на кабачок следует обратить тем, кто хочет похудеть, ведь в ста граммах продукта содержится всего 24 калории.

"Рекомендуется использовать в пищу недозрелые плоды, молодые кабачки хорошо усваиваются организмом. <...> Но необходимо помнить, что при длительной термической обработке содержащиеся в кабачках витамины разрушаются", — резюмировала Кашух в интервью "Газете.ru".